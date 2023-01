Elettra Lamborghini si è recata in queste ore nella capitale olandese, Amsterdam, per fare una visita alla sua prima statua di cera. A confermarlo è l’artista stessa, che ha di recente condiviso sulle sue Instagram Stories il suo viaggio (nel paese del marito Afrojack, fra l’altro) pubblicando una serie di scatti olandesi.

In uno degli scatti condivisi sembra proprio che Elettra Lamborghini abbia voluto lanciare una frecciatina alla sorella, Gineva Lamborghini, diventata “celebre” grazie al Grande Fratello Vip, dove la sua presenza è stata giustificata praticamente solo dalla sua faida tutt’ora in corso con la sua parente stretta.

“E tu ce l’hai la statua al museo bicc? Mmm no, senza piangere” ha scritto Elettra, facendo riferimento al fatto che Ginevra, contrariamente a lei, non ha avuto l’occasione di avere una statua tutta per sé. Ginevra, al contrario, è ancora ferma al palo con la sua carriera, anche se di recente è riuscita persino a pubblicare un nuovo singolo, I see you, in collaborazione con Alessandro Basciano. Qui sotto la foto condivisa da Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini: una faida infinita con Ginevra

Chi sperava di vedere le due sorelle nuovamente insieme in un quadretto familiare finalmente rasserenato rimarranno delusi. Sembra proprio che dopo la fine dell’esperienza di Ginevra Lamborghini all’interno della casa del GF nulla sia cambiato nella famiglia Lamborghini.

Ginevra, dunque, non è proprio riuscita nel suo obiettivo, ovvero quello di riavvicinarsi alla sorella, che a quanto pare sembra aver voluto cancellarla per sempre dalla sua vita. Ancora oggi non è dato sapere cosa sia successo fra le due: l’unica certezza, come aveva raccontato ai tempi Ginevra, è che la discussione che le aveva portati ad allontanarsi era nata da una “cavolata”.

Voci di corridoio dicono che il motivo dietro alla separazione fra le sorelle sia legato al fatto che Ginevra, proprio come Elettra, avesse voluto iniziare ad avvicinarsi al mondo della musica. La frecciatina di Elettra, da questo punto di vista, ha anche un suo “senso”: c’è infatti un vero e proprio abisso fra le carriere delle due sorelle, con Elettra diventata una star e Ginevra che non è mai riuscita a decollare.