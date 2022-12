Alessandro Basciano è in ospedale: cosa è successo? Non ha proferito parola in merito, ha solo pubblicato la foto in cui è steso sul letto dell’ospedale. Ha scelto il bianco e nero, forse per camuffare in qualche modo il suo viso post intervento. Dovrebbe aver subito un’operazione chirurgica, da quei pochi dettagli che si notano nella storia su Instagram. Alessandro, infatti, non ha aggiunto particolari dettagli e per il momento si possono fare solo ipotesi su quel che è successo oggi.

Poco fa su Instagram è comparsa la storia in questione di Basciano su un letto d’ospedale. Ha pubblicato tutto lui, pare di capire, quindi nulla di allarmante e di preoccupante. L’ex Vippone del GF Vip 6 sta bene e deve solo riprendersi al momento. Lui si è limitato a scrivere quanto segue: “È andata…”. Poi ha taggato un medico. Il fatto che abbia scritto “è andata” fa pensare che si sia trattato di un intervento chiurgico. Il tag al medico spiega ancor meglio la cosa.

Il medico taggato nella storia con la foto di Basciano in ospedale, infatti, è un chirurgo plastico. Sul profilo Instagram del dottor Claudio si legge che è specializzato in chirurgia estetica e ricostruttiva e che opera sia su Roma sia su Milano. Per ora Basciano non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito all’intervento a cui si è sottoposto. In ogni caso sta bene, dovrà rimettersi e tornerà attivo sui social come sempre.

Nel frattempo sui social i suoi fan iniziano a interrogarsi su cosa sia succedendo. Vedendo Alessandro Basciano in ospedale all’improvviso c’è stato un po’ di allarmismo. Qualcuno per esempio ha scritto: “Ale così ci fai prendere un colpo”. Tutto sembra essere sotto controllo, comunque. Ieri sera Basciano avrà riso davanti alla tv vedendo Alfonso Signorini spoilerare il nome scelto per la prima figlia con Sophie Codegoni, secondogenita per lui che è già papà di un bimbo. Magari nelle prossime ore aggiornerà i fan e racconterà il motivo per il quale si trova in ospedale. Al momento questo è tutto ciò che è emerso in seguito alla sua storia su Instagram.