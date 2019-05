Elettra Lamborghini: “Non mi sento Vip, mi fa strano. Soffro tantissimo”

Elettra Lamborghini a disagio lontano dalle luci della ribalta: la confessione della cantante

Che si ami o si odi Elettra Lamborghini, senza ombra di dubbio, è uno dei personaggi di punta di The Voice of Italy. Con la cantante nella giuria del talent è davvero difficile annoiarsi. Elettra sa come stare sul palco, è in grado di catturare l’attenzione e difficilmente annoia chi la sta guardando e/o ascoltando. Se davanti alle telecamere riesce ad essere così disinibita, però, con la stessa nonchalance la Lamborghini non è in grado di rapportarti ai suoi fan fuori dal palco, nella vita reale. Il motivo lo ha spiegato lei stessa oggi, con una serie di video pubblicati su Instagram stories dopo che alcuni ragazzi si erano appostati sotto casa sua per incontrarla.

Elettra Lamborghini confessa: “Non mi sento una Vip, non mi sentirò mai una vip, e mi fa strano”

Un gruppo di ragazzi, come anticipato, hanno assediato oggi la casa di Elettra Lamborghini. A raccontarlo è stata la cantante poche ore fa, proprio mentre correva per evitare di essere vista dai suoi fan. Il suo gesto, tuttavia, non corrisponde con una sua estrema voglia di privacy. “Non mi sento una Vip, non mi sentirò mai una Vip, e mi fa strano quando la gente si apposta sotto casa mia, quindi scappo”, ha confessato infatti Elettra su Instragram. La stessa, cercando poi di spiegarsi meglio, ha aggiunto: “Io come persona soffro tantissimo questa cosa, sul palco è diverso ma fuori mi fa strano, mi prende malissimo”.

Elettetra Lamborghini si sposa: preso le nozze con il fidanzato Afrojack

Questo è un periodo decisamente fortunato per Elettra Lamborghini. Sia dal punto di vista professionale che da quello sentimentale le cose vanno bene per la cantante che, in una recente intervista, ha dichiarato di avere dei seri progetti per il futuro con il suo fidanzato. Lei e Afrojack convoleranno presto a nozze, e sono così convinti della cosa che, stando a quanto affermato, pare abbiano scelto già il nome da dare ai loro futuri figli.