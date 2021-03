Elettra Lamborghini: “Non ho pace in questo periodo”. Morto il suo cane

Periodo difficile per l’ereditiera Elettra Miura Lamborghini. Nei giorni scorsi ha scoperto di aver contratto il Covid (attualmente è in isolamento. Tra l’altro anche la sua presenza all’Isola dei Famosi, in cui è stata scelta nel ruolo di opinionista, ha subito dei cambiamenti) mentre poche ore fa ha pianto la morte del suo cane. Lei stessa lo ha annunciato nella mattinata odierna, con una Stories Instagram che ha assunto i contorni di uno sfogo in cui è trapelato un mix di rabbia e dolore.

“Non ho pace in questo periodo, stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia, smettila di mandarmele dietro”. Così Elettra via social. Dopo lo sfogo ha postato, con nostalgia, degli scatti dell’animale scomparso. Da sempre l’ereditiera è una amante degli amici a quattro zampe e più in generale di tutti gli animali. Il periodo da incubo che sta attraversando potrebbe avere una svolta positiva nelle prossime ore. Domani la cantante si sottoporrà a un nuovo tampone con la speranza che il test dia esito negativo. Sarebbe il primo passo verso l’uscita dai giorni difficoltosi che sta passando.

Elettra Lamborghini in isolamento da asintomatica: L’Isola dei Famosi attende la sua opinionista

Attualmente Elettra si trova in isolamento. Per quel che riguarda il contagio da Covid, dopo aver scoperto di essere positiva, ha raccontato di essere sempre stata attenta e di aver seguito tutte le precauzioni del caso per non infettarsi. Nonostante ciò il coronavirus l’ha comunque colpita. La Lamborghini, senza polemizzare e senza incolpare alcuna persona, ha anche riferito di sapere chi le ha trasmesso il virus.

L’ereditiera, nel commentare il contagio, ha poi rivelato di stare bene e di avere lievi sintomi. Dall’altra parte, come tutti gli asintomatici ha dovuto e tuttora deve rispettare le norme anti contagio relative alle persone risultate infette. Dunque anche per lei vige il divieto a non incontrare nessuno, nell’attesa di negativizzarsi.

Nel frattempo la produzione de L’Isola dei Famosi la aspetta nel ruolo di opinionista. Assieme a lei Iva Zanicchi e l’ultimo acquisto del reality, Tommaso Zorzi (vincitore del Grande Fratello Vip 5), arruolato pochissimi giorni prima della partenza dello show.