Elettra Lamborghini negativa al Covid: lo sfogo tramite un post fiume

Elettra Lamborghini, con un lungo post divulgato sul suo account ufficiale Instagram, ha reso noto di essersi finalmente immunizzata dal Covid. Situazione che le permetterà finalmente di iniziare al cento per cento la sua avventura da opinionista nel programma di Canale 5 L’Isola dei Famosi. L’ereditiera andrà ad affiancare Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi per commentare le vicende dei naufraghi, attualmente impegnati in Honduras.

Elettra Lamborghini fuori dall’incubo Covid: “Se potessi tornare indietro uscire solo con una tuta spaziale”

Nel corposo messaggio social, Elettra non ha usato mezzi termini, come nel suo stile, per descrivere la sua personale battaglia al Covid, descrivendo la malattia come un virus “bast…do” e “maledetto” e lanciando l’ennesimo appello a non prenderlo sottogamba. Inoltre ha puntualizzato ancora una volta come nonostante tutte le precauzioni prese, nel rispetto di tutti i protocolli anti Covid, si sia comunque infettata.

Ora l’incubo si è concluso. “Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo”, ha aggiunto la cantante che ha confessato che il giorno in cui le è stato comunicato l’esito del tampone positivo ha pianto per ore. Stessa cosa è accaduta quando al secondo test ha scoperto di non essersi immunizzata. “SI STA MALE, mentalmente e fisicamente”, ha scritto a caratteri cubitali, con la speranza di far cambiare idea a quelle persone che ancora oggi, nonostante le centinaia di migliaia di morti, mantengono comportamenti da irresponsabili.

La Lamborghini ha anche rimarcato che la lotta al coronavirus la si deve condurre in totale solitudine. “Le ore e i giorni non passano mai…vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi”, ha spiegato Elettra che ha inoltre dichiarato che se avesse una macchina del tempo, pur di non ammalarsi e di attraversare il periodo dell’isolamento forzato, sarebbe uscita di casa solo con una “tuta spaziale” o, “forse nemmeno, piuttosto che prendermelo”.

Elettra Lamborghini pronta ad affiancare in veste di opinionista Zorzi e Iva Zanicchi a L’Isola dei Famosi

Infine l’ereditiera ha ringraziato il “Signore” per averla ‘scampata’, dichiarando di non vedere l’ora di abbracciare il marito. Nessun accenno al suo ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, ma è automatico che con il tampone negativo a breve potrà essere presente nello studio del reality Mediaste, che quest’anno è guidato da Ilary Blasi.