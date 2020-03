Elettra Lamborghini naso rifatto? La cantante zittisce Striscia la notizia

Elettra Lamborghini ha il naso rifatto? La cantante smentisce Striscia la notizia

Elettra Lamborghini ha replicato alle insinuazioni di Striscia la notizia. Secondo un servizio del tg satirico l’ereditiera, oggi cantante in carriera, avrebbe ritoccato il naso e le labbra qualche anno fa. Niente di più falso a detta della 25enne, che su Instagram ha risposto alla redazione di Antonio Ricci. L’artista ha puntualizzato di non aver mai ritoccato il naso mentre non ha mai fatto mistero di aver fatto uso del filler alle labbra. La Lamborghini ha provato ad ingrandirle con le famose punturine ma l’effetto finale non ha entusiasmato Elettra, che ha preferito non continuare con altre sedute del genere. Al contrario la Twerking Queen non ha mai nascosto di aver rifatto il seno tempo fa, prima del suo ingresso nel mondo della musica.

Elettra Lamborghini rifatta: il cantante ha ritoccato solo il décolleté

“La foto proposta da Striscia la notizia è diversa per angolazione. Filler alle labbra? L’ho sempre ammesso: l’ho provato una volta e avevo due canotti terribili e ho evitato. Quando mi vedete molto gonfia è perché mangio tanto. Adesso ho 5 chili in più: ogni tanto ingrasso”, ha spiegato Elettra Lamborghini su Instagram. “Non mi sono rifatta assolutamente il naso. Non avrei problemi a dirlo. Non mi piacciono le donne che si rifanno il naso, si assomigliano tutte”, ha aggiunto la giovane. “Striscia non dire cose false, io sono una real bitch”, ha poi detto simpaticamente Elettra.

Elettra Lamborghini ha ritoccato il suo corpo solo una volta nella vita

“Non potrei fare tutte queste espressioni con il viso se avessi il botox”, ha dichiarato qualche tempo fa Elettra Lamborghini a proposito del suo rapporto con la chirurgia estetica.