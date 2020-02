Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2020: la cantante umilia un hater

Brutto imprevisto per Elettra Lamborghini alla vigilia del Festival di Sanremo 2020. Poche ore prima di salire sul palco l’ex Coach di The Voice of Italy è stata pesantemente insultata da un hater via social network. Gravi offese che non hanno indignato più di tanto l’ereditiera, che si è difesa con le unghie e con i denti, replicando in modo tagliante e ironico. “Bella palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa”, ha scritto un utente in incognito. Pronta la risposta ironica della Lamborghini: “Sei proprio un deficiente, sicuramente il profilo fake è dovuto dal fatto che hai il pisellino più piccolo di una mollica di pane, questa cosa ti ha reso infelice ed arrabbiato col mondo. Mi dispiace, pisellino…”. Un commento, quello di Elettra, che ha praticamente mandato in visibilio tutti i fan, che hanno appoggiato in pieno la loro beniamina.

Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 con la canzone Musica (e il resto scompare)

Critiche inutili a parte, Elettra Lamborghini è pronta al suo esordio al Festival di Sanremo. La 25enne – famosa pure in Spagna e in Sud America – presenterà la canzone Musica (e il resto scompare). “Al primo ascolto mi sono così innamorata della canzone che ho voluto registrarla subito, anche se avevo 39 di febbre. Parla dell’importanza della musica e quindi la sento davvero mia“, ha spiegato Elettra a Tv Sorrisi e Canzoni. E quando il brano è stato scelto da Amadeus non è mancato il sostegno di Simona Ventura, che lo scorso anno ha fortemente voluto la Lamborghini a The Voice of Italy.

Elettra Lamborghini a Sanremo 2020: il gesto di Simona Ventura

“Simona Ventura è stata una delle prime a farmi gli auguri, gliene sono grata”, ha confidato Elettra Lamborghini alla rivista edita da Mondadori.