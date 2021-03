Elettra Lamborghini e Dayane Mello: “Rapporto intimo esclusivo”. Il gossip

È felicemente sposata con il suo Afrojack, Elettra Lamborghini, ma non ha mai nascosto di essere bisex e di apprezzare il fascino di entrambi i sessi. Qualche mese fa, in una diretta su Instagram con i suoi follower, l’opinionista de L’Isola dei Famosi aveva ammesso di gradire particolarmente la bellezza di Rosalinda Cannavò del Grande Fratello Vip. La procace ereditiera non ha avuto problemi ad ammetterlo, così come già nel 2016, aveva dichiarato di preferire anche le ragazze. Adesso sembra aver puntato Dayane Mello. L’ex gieffina ha pubblicato, qualche giorno fa, una foto insieme alla regina italiana del twerking, sostenendo di essere due donne selvagge.

Anche Elettra ha postato una foto insieme alla modella brasiliana, senza però specificare cosa facesse insieme a lei. I loro sostenitori hanno fatto tante ipotesi, c’è chi pensa che abbiano un progetto insieme e chi. Potrebbero avere un amico in comune o un collaboratore? Nella sua rubrica ‘Ah, Saperlo Pillole di Gossip’, che cura per il settimanale Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha parlato di una amicizia speciale tra la Lamborghini e Mello. Il loro legame di amicizia è sempre più forte:

“Si sussurra che il rapporto tra le due sia sempre più intimo ed esclusivo. Come reagirà Adua Del Vesco, un tempo amica inseparabile della Mello?

Proprio la modella aveva promesso a Rosalinda che una volta fuori dalle quattro mura della Casa di Cinecittà gliel’avrebbe presentata. Tra l’attrice di fiction e la modella, però, ci sarebbe ancora maretta e le due hanno sicuramente bisogno di confrontarsi per bene lontano dai riflettori. Il loro rapporto, ad oggi, sembra ancora incrinato anche se i fan sperano in un lieto fine e a una rappacificazione.

Elettra Lamborghini, cane morto dopo L’Isola dei Famosi: il suo racconto

Non ha pace in questo periodo Elettra Lamborghini, positiva al Covid- 19. L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha annunciato la morte del suo cane che era con lei lunedì scorso durante il primo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi. Dell’animale, la cantante ha tatuato l’iniziale per averlo per sempre sul suo corpo.

Su Roy il pubblico da casa aveva notato che durante il collegamento con l’Isola non si fosse mai masso dal letto, steso senza particolare energia, ma difficile è dire se avesse già una indisposizione tale da potere presagire la morte 48 ore dopo.

Lo scorso ottobre Elettra ha perso il cavallo Lolita a causa di una colica che poi l’ha condotta al decesso. Un dolore immenso per lei, visto che è arrivata in un momento difficile sedici anni fa e le ha completamente salvato la vita.