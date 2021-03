Elettra Lamborghini Covid: “Non ci sono buone notizie”. Salta Isola

Aveva sperato con tutta se stessa in un ritorno alla normalità, ma dopo giorni di quarantena Elettra Lamborghini è ancora positiva al Covid-19. La cantante deve continuare a rimanere in isolamento e su Instagram si è sfogata: “Non ci sono buone notizie del mio referto purtroppo”, mostrando l’esito positivo del test. L’opinionista, salterà ancora L’Isola dei Famosi, non potrà parteciparvi eccetto in collegamento:

“Sono così triste che non ho parole, vorrei un abbraccio, ma non posso nemmeno quello”

In un video pubblicato su Instagram Elettra aveva annunciato di essere positiva al Coronavirus lo scorso 11 marzo, dichiarando apertamente di essere consapevole di averlo contratto da qualcuno con cui ha avuto contatti nelle scorse settimane, pur essendo stata cauta e aver preso ogni precauzione possibile. Inoltre ha invitato i suoi fan a stare attenti, a portare la mascherina affinché questa catena di contagi possa interrompersi limitando la diffusione del virus.

La Lamborghini ha raccontato che la sera sente come un’anima che, all’improvviso, le entra dentro e inizia a tossire. Aveva svelato anche che il primo test rapido era risultato negativo, soltanto in un secondo momento in un altro test sono comparse le stanghette lievissime e da lì è risultata positiva al tampone molecolare.

A causa del virus Elettra Lamborghini, che da poco ha perso il suo cane, ha dichiarato in una delle storie su Instagram che continua a mangiare ma perde peso e sicuramente questo è dovuta a questa terribile malattia infettiva. Sogna ancora di notte il suo cane morto ed è brutto, vorrebbe tanto andarsene via da quella casa in cui è costretta a stare.

Elettra Lamborghini non va a L’Isola dei Famosi: è ancora positiva al Coronavirus

Non potrà sedere accanto a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Elettra Lamborghini è ancora positiva al Covid-19 e, di conseguenza, non potrà partecipare come opinionista in studio a L’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi.

Alla cantante, quindi, sarà permesso qualche breve incursione in video, in collegamento dalla sua casa, e questo ha già fatto storcere il naso ai suoi sostenitori.

Secondo i fan, infatti, la produzione del reality show potrebbe garantire all’opinionista maggiore interazione e non relegarla a tre minuti di collegamento come già successo nelle prime due puntate.