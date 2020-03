Elettra Lamborghini, Coronavirus: furiosa sui social per le fake news

La cantante risponde alle numerose polemiche che l’hanno travolta dopo le immagini dell’Instore Tour

Elettra Lamborghini si sfoga su Twitter e replica alla polemica nata dopo l’Instore Tour. Solo qualche giorno fa, Selvaggia Lucarelli ha attaccato pubblicamente la nipote di Ferruccio dopo aver visionato le immagini degli eventi promozionali dell’ultimo disco della bolognese. Le immagini hanno fatto il giro del web e su Elettra sono piovute numerose critiche. Tali eventi non sarebbero dovuti tenersi per via dell’emergenza sanitaria delle ultime settimane. E così la Lamborghini ha voluto chiarire la situazione una volta per tutte tramite un post su Twitter, precisando che le foto in questione sarebbero state scattate dopo il decreto emanato dal governo nelle ultime ore. L’ereditiera ha dichiarato di aver cancellato tutti i suoi eventi fino alla fine di giugno.

“Continuate a dire stronz..e, parlate di cose serie!”

L’ex concorrente dell’ultimo Festival di Sanremo ha sbottato sui social replicando dunque alle accuse degli ultimi giorni. “Ignoranti e media continuano a dire stronzate, se mi conosceste davvero sapreste che non sono la 1* delle sprovvedute… ho cancellato tutto il mio calendario da qua a praticamente giugno. Basta dare false informazioni! Invece di perdere tempo a parlare di me parlate di cose serie!“. La cantante aveva comunque già annullato alcuni eventi che avrebbero dovuto tenersi a lo scorso febbraio. “Date le notizie delle ultime ore è con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annullare gli instore previsti per oggi a Biella e per domani a Genova per motivi precauzionali:una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan di Elettra Lamborghini, che vuole privilegiare la salute di tutti in un momento così delicato. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni merito agli instare previsti la prossima settimana”, aveva pubblicato la cantante su Twitter in tale occasione.

Selvaggia Lucarelli attacca Elettra: “Musica e il buonsenso scompare”

“In Abruzzo in centinaia accalcati per Elettra Lamborghini e ‘sti cavoli il Coronavirus’- ha scritto la blogger- Amici abruzzesi, a meno che gli arrosticini non siano anche degli antivirali con proprietà sconosciute, questa è vera incoscienza. Per voi stessi e per la collettività. Musica e il buonsenso scompare”.