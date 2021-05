Elettra Lamborghini, basta tv dopo l’Isola dei Famosi: ecco cosa farà

Quella dell’Isola dei Famosi sarà l’ultima esperienza televisiva per Elettra Lamborghini. Almeno per un po’. L’opinionista di Ilary Blasi ha annunciato che intende prendersi una pausa dopo la fine del reality show di Canale 5, che l’ha tenuta impegnata per circa tre mesi. La finale del programma è fissata al prossimo lunedì 7 giugno.

Al settimanale Confidenze Elettra Lamborghini ha spiegato che si trova molto bene all’Isola dei Famosi accanto a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi ma nel suo immediato futuro sogna altro. Elettra ha chiarito che il suo focus principale in questo momento è la musica e quindi intende proseguire la sua carriera da cantante, iniziata nel 2018 con Pem Pem.

“Una volta finita l’Isola dei Famosi mi prenderò una pausa. Voglio concentrarmi sulla musica, anche perché è lei che mi ha regalato tante splendide soddisfazioni. Prossimamente farò ai miei fan una bella sorpresa, sarà una bomba”

Elettra Lamborghini vuole seguire le orme di Laura Pausini, la cantante italiana più famosa all’estero e da sempre il suo più grande punto di riferimento. Elettra vuole seguire l’esempio della collega più grande e lasciare un segno nella musica internazionale anche se il suo genere, il reaggeton, è completamente differente da quello della Pausini.

Perché Elettra Lamborghini lascia la tv dopo l’Isola dei Famosi

Elettra Lamborghini non ha escluso una gravidanza nei prossimi anni: da qualche mese è sposata con il deejay olandese Afrojack. La coppia intende allargare la famiglia ma con tutta calma. A tal proposito la 26enne ha confidato:

“Magari, chissà, tornerò sul video quando avrò un figlio e dovrò smettere di viaggiare per stare con lui il più possibile”

Grazie alla musica Elettra Lamborghini ha conosciuto il marito, che l’ha colpita subito e ha saputo sorprenderla in tanti modi. Non a caso l’artista ha deciso di sposare Afrojack dopo soli due anni di fidanzamento. Elettra non pensava di convolare a nozze prima dei 36 anni ma ha capito che il musicista è la persona giusta e ha scelto così di non aspettare.

Amore a parte, il 2021 è stato un anno complicato per Elettra Lamborghini, che ha dovuto fare pure i conti con il temibile Covid-19. Il virus ha creato nella giovane un grande malessere fisico ed emotivo. Elettra si è definita una persona molto sensibile e chiusa in casa per il Coronavirus ha avuto modo di riflettere molto sulla sua vita e su quella delle persone a cui vuole più bene.