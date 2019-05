Elettra Lamborghini a The Voice: ecco cosa ne pensa il fidanzato

The Voice, Elettra Lamborghini tra vita privata e tv: la cantante parla del fidanzato Afrojack

Elettra Lamborghini è stata sicuramente una delle scommesse più vinte quest’anno a The Voice. La cantante, con la sua genuinità e il suo modo di fare, è riuscita a conquistare il pubblico da casa, divertendo e intrattenendo anche gli ospiti in studio. La sua apparizione in tv, però, ha inevitabilmente acceso l’attenzione anche sulla sua vita privata. Cresce il numero dei suoi fan e con questo anche la curiosità di chi oggi la segue e la supporta. Intervista dal settimanale Nuovo Tv, allora, Elettra ha parlato dei suoi progetti professionali e personali, spiegando come riesce a conciliare le due cose e spendendo delle bellissime parole nei confronti del fidanzato Afrojack.

Elettra Lamborghini e la sua partecipazione a The Voice: ecco cosa ne pensa Afrojack

Elettra Lamborghini nella sua intervista ha spiegato di essere molto entusiasta del percorso intrapreso a The Voice. Come lei, inoltre, anche il fidanzato Afrojack è contento del traguardo raggiunto da Elettra. “È contento per me. Sa che mi vedrà un po’ meno, ma è per una bella motivazione”, ha dichiarato il giudice di The Voice. La Lamborghini, in merito alla sua relazione amorosa, ha poi aggiunto: “Afrojack è un ragazzo d’oro. Mi dà tanta allegria […] Ci vediamo ogni settimana, lui non sa stare senza di me… e io senza di lui!”.

Elettra Lamborghini assediata dai fan

Il successo raggiunto da Elettra Lamborghini in Italia ha portato la cantante ad essere conosciuta ed apprezzata sopratutto tra i più giovani. Per questo motivo, come vi abbiamo raccontato qui, spesso capita che qualcuno si apposti sotto casa sua (o nei luoghi da lei frequentati) per chiederle una foto o un autografo. La cosa, però, imbarazza molto Elettra che, recentemente, ha confessato di sentirsi molto in imbarazzo e di non vivere bene queste situazioni.