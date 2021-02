Elettra Lamborghini a Domenica In: “Sto male”. Venier blocca intervista

Imprevisto doloroso per Elettra Lamborghini. La cantante si è presentata a Domenica In visibilmente rigida. Mentre è entrata lentamente nel salotto di Mara Venier ha spiegato di avere avuto il colpo della strega. Ci teneva a essere presente, per evitare di dare un forfait improvviso, ed è andata lo stesso. Zia Mara aveva incontrato il giorno prima l’artista e stava benissimo, le ha chiesto di raccontare cosa le è accaduto:

“Alle sei del mattino mi sveglio e mi sono sentita incriccata. Solo che non riesco più a muovermi. È venuto anche l’osteopata, mi ha scrocchiata tutta. Mi ha messo l’artiglio del diavolo. Gioia sto malissimo”

La conduttrice, dopo essere stata sottoposta alla macchina della verità della d’Urso imitata da Vincenzo De Lucia (che ha lanciato una frecciata in merito alla chiusura di Live-Non è la d’Urso) ha chiamato subito il medico presente nel dietro le quinte degli studi Fabrizio Frizzi e ha interrotto la sua breve intervista. Prima di andarsene, la Lamborghini ha parlato brevemente della morte di Lolita, la sua cavalla. Ha pianto tantissimo fino a qualche giorno fa. Gliel’hanno regalata a sedici anni, non era un periodo facile per lei poiché mentalmente non stava bene:

“Mi ha salvato la vita, è arrivata come un fulmine a ciel sereno e mi sono innamorata di lei”

A settembre scorso ha sposato Afrojack. A Mara Venier ha spiegato che non avrebbe mai rinunciato a lui per la sua carriera e ritiene di avere trovato l’uomo perfetto della sua vita. Il Covid ha complicato le fasi organizzative delle nozze, ha invitato poca gente e ha fatto fare a tutti il test. Come raccontato, non avrebbe mai pensato di convolare a nozze a ventisei anni.

Da lunedì 15 marzo prossimo Elettra Lamborghini sarà a L’Isola dei Famosi come opinionista insieme a Iva Zanicchi. Una esperienza inedita per la cantante, pronta a dire la sua opinione su quanto accadrà durante il reality show condotto da Ilary Blasi.

Conosciamo Elettra e sappiamo che sicuramente non risparmierà nessuno in fatto di commenti pungenti che serviranno alla conduttrice da supporto. Sarà un duo inedito: anche Iva Zanicchi non ha peli sulla lingua. Chissà quanto divertimento ci riserveranno entrambe le cantanti.