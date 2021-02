Domenica In, d’Urso imitata: sarcasmo sulla chiusura di Non è la d’Urso

È diventato ormai un momento fisso di Domenica In l’imitazione di Barbara d’Urso. L’alleggerimento affidato a Vincenzo De Lucia sta riscuotendo particolare successo anche sui social. Il comico napoletano, nei panni della conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5, sta travolgendo davvero tutti. Immancabile, con sfottò teneri, il riferimento alla chiusura di Live Non è la d’Urso:

“In realtà questo Paese non mi basta più, un solo canale non mi basta più, ma soprattutto questo pianeta non mi basta più. In esclusiva qui choc Live Non è la d’Urso si trasferisce su Marte. Ho già lì i miei amatissimi autori che sono sbarcati e stanno facendo un ottimo lavoro”

La notizia della chiusura anticipata di Live-Non è la d’Urso, ancora in onda per altre cinque emissioni fino a domenica 28 marzo prossimo, ha destato non poco scalpore. A chiarire tutto è stata proprio la presentatrice nei giorni scorsi sostenendo che ricomincerà nella prossima stagione televisiva. Appurato, quindi, che lo show della domenica sera non sarà cancellato. Con la sospensione temporanea della trasmissione, Domenica Live si allunga.

La fascia dedicata al programma pomeridiano è stata modificata: le due ore che da due anni a questa parte Barbara dedicava all’intrattenimento post prandiale saranno incrementate. Dall’11 aprile, infatti, la d’Urso torna a sfidare Mara Venier. Domenica Live inizierà alle 15 e fino alle 17 si occuperà di attualità; dalle 17 alle 18.45, invece, i temi saranno dedicati al costume e all’intrattenimento.

A Domenica In Mara Venier è stata sottoposta alla macchina della verità da Barbara d’Urso imitata. De Lucia ha posto una serie di domande tra le quali: “L’anno prossimo condurrai Domenica In?” La padrona di casa ha risposto: “Non lo so”, mentre Vincenzo ha affermato: “Mara la risposta è falsa, ma chi ti schioda da qui”. Da mesi si parla di una possibile sostituzione della conduttrice alla guida del contenitore del dì festivo del pomeriggio di Rai 1.

In più occasioni Zia Mara, anche in compagnia con il marito Nicola, ha sempre dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione. Nella puntata odierna di Domenica In la presentatrice ha svelato che presto sapremo nuovi progetti che le saranno affidati. La rivelazione è arrivata durante l’intervista ad Amadeus e a Fiorello che hanno svelato alcuni retroscena su Sanremo 2021.