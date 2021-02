Amadeus conduttore di Sanremo 2022? Lo scoop di Fiorello a Domenica In

La puntata del 28 febbraio 2021 di Domenica In si è aperta con l’intervento di Amadeus in Fiorello in collegamento dal Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2021 per raccontare ciò che precede la kermesse. Sarà un Festival diverso rispetto al 2020. A Domenica In Amadeus ha confidato che il 70% di quello che vedremo nascerà dall’improvvisazione. Ci saranno tante belle canzoni, ma anche il gioco e il divertimento per regalare cinque serate al pubblico televisivo dopo un anno così drammatico. Sul palco sarà la solita kermesse, ma il contorno è strano. Il pubblico sarà l’orchestra, ha dichiarato il conduttore: “Le loro reazioni, i loro sorrisi diventano il pubblico presente in strada”. Amadeus e Fiorello hanno svelato di fare ogni due giorni un tampone, mentre da domani uno al giorno. Il comico ha ironizzato sulla prossima conduzione di Sanremo scherzando:

“Ti do uno scoop dell’anno. Mi ha detto che l’anno prossimo vuole fare il Sanremo ter”

Secondo il mattatore siciliano, il direttore artistico sarà al timone della rinascita dopo un anno difficile e ancora in piena pandemia, mentre il prossimo anno vorrebbe godersi quello del ‘boom’. Amadeus, che ha commentato le critiche ricevute, ha replicato ammettendo di non pensare al 2022, ma a quello che sta per iniziare avanzando però il nome della padrona di casa di Domenica In come candidata alla prossima conduzione. Mara Venier ha declinato l’invito:

“La zia non può. Ha preso altri impegni. Si sapranno molto presto”

Quali proposte avrà ricevuto la Venier dall’azienda di Viale Mazzini? Mesi fa la rivista NuovoTv aveva svelato un nuovo programma in prima serata per la conduttrice veneta con al centro l’imprevidibilità, essendo la vera caratteristica della regina della domenica. La data di inizio dovrebbe essere per la tarda primavera. Sembra certa la conduzione de Lo Zecchino d’Oro. La sessantatreesima edizione sarebbe dovuta andare in onda a dicembre 2020 ma a causa della positività al Coronavirus di Carlo Conti è stata posticipata a maggio 2021.

Amadeus a Domenica In svela un retroscena su Achille Lauro: “Ne sono affascinato”

Durante le cinque serate di Sanremo 2021 Achille Lauro sarà ospite fisso di Amadeus. L’artista porterà cinque performance sul palco dell’Ariston e il conduttore ha svelato qualche retroscena durante il suo collegamento con Domenica In di Mara Venier:

“Ne sono affascinato. Achille ha una forte personalità nella musica. Farà cinque quadri che hanno una struttura, una costruzione, ci sta lavorando da novembre scorso”

In merito ai ventisei cantanti in gara, il presentatore ha confermato che si tratta di un vero e proprio record. Di brani, quest’anno, ne sono arrivati oltre trecento.