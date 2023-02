Elettra Lamborghini è abituata a presentare al suo pubblico l’immagine di una ragazza felice e spensierata, divisa fra i suoi impegni musicali e televisivi e il suo rapporto con il dj e producer olandese Afrojack. Eppure, nonostante le apparenze, anche un personaggio così apparentemente allegro nasconde i suoi fantasmi.

A raccontare cosa sta succedendo in questo periodo così buio per lei è stata la stessa Elettra Lamborghini, che ieri sera è stata ospite del salotto di Stasera c’è Cattelan, lo show di seconda serata di Rai 2 condotto da Alessandro Cattelan. Non appena si è seduta nella poltroncina della trasmissione, Elettra si è sentita rivolgere la domanda di rito “come stai?” alla quale però ha risposto in modo inatteso.

In un primo momento, la cantante ha pronunciato il classico “tutto bene”, ma subito dopo la verità è venuta a galla. Elettra Lamborghini ha infatti iniziato a parlare del suo periodo no: sono infatti per lei giorni molto difficili, che sta cercando di superare anche con l’aiuto di professionisti. Ecco le sue dichiarazioni a Cattelan che hanno messo i suoi fan in allarme:

“Come va? Eh.. Questo è un periodo brutto per me, sono triste e disillusa dalle persone. […] Davvero è un periodaccio per me, ma mi sto facendo aiutare, sono in terapia. Ho già fatto due incontri. Sto facendo una terapia che lavora sui traumi e io credo di averne avuti tre. Due non te li racconto, ma uno è quello che non riesco a superare la morte della mia cavalla. L’avevo presa che avevo tre anni.”

Restano dunque ancora due traumi da scoprire, anche se Cattelan per rispetto nei confronti della sua ospite non ha voluto indagare. Che si tratti magari del rapporto allo scatafascio con la sorella Ginevra Lamborghini? Non è dato sapere, anche se fino a questo punto l’artista si è sempre dimostrata “superiore” rispetto a certi gossip spiccioli e ha tenuto a prendere le distanze da tutto quello che è stato detto al Grande Fratello Vip.

In molti, probabilmente, si saranno chiesti se uno dei traumi che ha vissuto di recente Elettra Lamborghini facesse in qualche modo riferimento al suo matrimonio con il marito Afrojack, con cui è convolata a nozze a settembre 2020. Per fortuna, i pensieri negativi di Elettra non sono in realtà in alcun modo legati ad Afrojack, con cui sembra essere più innamorata che mai. A proposito, la cantante ha tenuto a specificare:

“Quest’anno saranno tre anni che mi sono sposata, con lui parlo in inglese ma ho imparato a capire anche l’olandese. Nessun problema con mio marito per fortuna, ma trovo in generale che le persone siano un po’ troppo cattive e la prendo troppo sul serio. In questi giorni ho pianto tanto e mio marito mi è stato sempre al mio fianco.”

I gossip di Elettra Lamborghini sul Festival di Sanremo

Da Alessandro Cattelan la cantante, che nel 2020 ha partecipato a Sanremo con Musica e il resto scompare, ha avuto l’occasione di dire la sua e spettegolare un po’ sui big dell’edizione 2023 della kermesse. Il conduttore ha organizzato un gioco con Elettra dove la cantante avrebbe dovuto commentare i cantanti in gara senza però farne il nome (anche se di alcuni ha parlato in modo esplicito, come Gianluca Grignani o Dj Jad degli Articolo 31).

Ad un certo punto, Elettra ha visto una foto in particolare di una collega e ha commentato: “fa un po’ troppo la fig. da quello che ho sentito, recentemente se l’è un po’ tirata, ho letto del gossip”. Di chi stava parlando? Ah, saperlo…