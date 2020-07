Eleonora Rocchini, sfogo contro Chiara Biasi: dura risposta alla frecciatina

Nuovo scontro social tra Chiara Biasi ed Eleonora Rocchini, a causa di un tatuaggio. Sappiamo bene che le due non vanno per nulla d’accordo. In passato sono già state protagoniste di alcune ‘discussioni’ su Instagram. I primi scontri tra loro sono arrivati quando Oscar Branzani scelse di lasciare Uomini e Donne insieme a Eleonora. La loro storia d’amore ha appassionato migliaia di telespettatori, ma molti non sanno che la Biasi fa parte del passato dell’ex tronista. Infatti, i due hanno avuto una relazione diversi anni fa, che si è conclusa poco prima della partecipazione di Oscal al programma di Maria De Filippi. Al momento, non sappiamo con esattezza se sia tornato il sereno tra Oscar ed Eleonora, sebbene alcuni dettagli facciano da conferma. Ed ecco che nel frattempo scoppia una vera e propria polemica sui social. In questi giorni, la Rocchini ha condiviso con i fan il suo nuovo tatuaggio: un serpente che parte dalla caviglia e finisce sul piede.

Eleonora Rocchini, nuovo scontro social con Chiara Biasi: il tatuaggio causa polemiche

Il nuovo tatuaggio di Eleonora Rocchini genera non poche polemiche, per via dell’accusa di Chiara Biasi. La nota influencer pare abbia notato una certa somiglianza tra il serpente, che da tempo lei ha tatuato sul piede, e quello fatto dall’ex corteggiatrice in questi giorni. Anche questa volta, sembra che la Biasi abbia scelto di condividere una vera e propria frecciatina: “Ma vi stanno retribuendo (almeno) per tatuarvi tutte il serpente al piede ora? Spiegatemi!” Queste sue parole sono state immediatamente notate dai fan di Eleonora, la quale ora sceglie di dare una risposta. Lo scontro social prosegue, infatti, con le dure parole della Rocchini, che starebbe cercando di ritrovare la serenità con Oscar.

Eleonora Rocchini, duro sfogo contro Chiara Biasi dopo la frecciatina

“Non tutti fanno le cose SOLO per essere pagati, c’è gente che si alza dal letto anche se non gli danno 45mila euro”, inizia così il duro sfogo di Eleonora contro la Biasi. L’ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Oscar Branzani poi prosegue: “Battuta di me..a la tua. Facevi prima a taggarmi, che le frecciatine sono per 12enne”. La Rocchini non le manda di certo a dire e, anche questa volta, riserva un duro commento a Chiara. Come si concluderà questo nuovo scontro social? Intanto, i fan stanno ancora cercando di scoprire se sia tornato il sereno tra Oscar ed Eleonora. Gli ultimi dettagli sembrano confermare il riavvicinamento! In attesa, assistiamo a questo nuovo scontro!