Eleonora Rocchini scatto da urlo, è caos. Fan: “Volgare”, lei replica

Eleonora Rocchini, lo scatto da urlo accende i fan che si dividono. Scoppia il caos. “Volgare, sei come le altre”. La replica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Eleonora Rocchini come mamma l’ha fatta. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, l’ex corteggiatrice Uomini e Donne, sempre felice e innamorata al fianco di Oscar Branzani, si è mostrata in una posa da urlo, senza indossare il costume mentre si concede un bagno in piscina. Non solo: la ragazza ha anche lanciato un sondaggio. Meglio la foto in bianco e nero o la medesima a colori? Il post è stato ‘aggredito’ dai suoi numerosi follower che si sono spaccati tra estimatori e detrattori. In particolare questi ultimi hanno puntato il dito sulla giovane, sostenendo (e non è la prima volta che accade) che la loro beniamina non sia più quella di una volta, ma che stia spingendo un po’ troppo l’acceleratore sull’essere ‘ardita’. Sulle critiche è intervenuta la diretta interessata.

Il post che ha provocato il caos tra i follower di Eleonora è quello che la vede ripresa di spalle mentre è immersa in una incantevole piscina senza costume (qui lo scatto). Il lato b è in bella vista e la questione non è passata inosservata, basti pensare che l’istantanea ha raccolto 50mila like e centinaia e centinaia di commenti. I fan si sono divisi tra chi si è complimentato con la ragazza per l’ottima forma fisica e lo scatto ‘ardito’ e chi l’ha criticata aspramente, dandole della “volgare” e sostenendo che si sia “omologata”, diventando “come le altre“. “Ma veramente fate? Per un fondo schiena? Bello giudicare solo per quello che abbiamo tutte uguale”, ha replicato la Rocchini, giudicando troppo moralisti i biasimi.

Eleonora e Oscar Branzani: l’amore non si ferma

Polemiche a parte, la Rocchini è sempre più felice con Oscar Branzani, l’ex tronista conosciuto a Uomini e Donne con cui condivide una love story da più di tre anni. Proprio in occasione del terzo anniversario, a maggio, Eleonora ha fatto un bilancio della sua avventura sentimentale, parlando di alti e bassi nella relazione. Alla fine, però, ha sempre vinto l’amore e per questo la storia prosegue a gonfie vele.