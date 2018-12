Eleonora Rocchini, ritocchi: “Ho voluto provare”. Fan preoccupati

Eleonora Rocchini, ritocchi. Fan preoccupati per la scelta, lei spiega: “Ho voluto provare”

Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Oscar Branzani, ha deciso di ricorrere ad alcune punturine per rendere le sue labbra più appariscenti, come testimoniato dai suoi ultimi scatti social. La scelta è stata criticata da alcuni suoi fan. Addirittura qualcuno si è preoccupato, scrivendole che così facendo c’è il rischio che la sua bellezza semplice e genuina possa essere in qualche modo intaccata. Eleonora ha cercato di fare chiarezza e ha tranquillizzato tutti, motivando la sua scelta e dichiarando che presto le sue labbra torneranno ‘alla normalità’.

“Se una persona vuole togliersi qualche sfizio non c’è niente di male”

Alcuni seguaci hanno scritto su Instagram alla Rocchini, consigliandole di non ricorrere in maniera ampia ai ritocchini estetici, essendo lei una delle poche ragazze “rimaste in giro a essere rimasta naturale e vera fino al midollo”. “Grazie mille, apprezzo tantissimo e come ben sapete anche io sono per la semplicità“, ha risposto Eleonora, “Ovviamente, però, se una persona vuole togliersi qualche sfizio non c’è niente di male.“. L’ex corteggiatrice ha precisato che il ritocco non è definitivo e dunque non c’è nulla da temere visto che in poche settimane tutto tornerà come prima: “Anche perché il filler è provvisorio, quindi, torneranno normali (le labbra, ndr), tra uno, massimo due mesi.”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Ho voluto provare”. Nel frattempo si sono spente le voci di una presunta crisi con Oscar Branzani

“Ho voluto provare, tutto qui”, ha risposto la Rocchini a un altro utente Instagram, spiegando che “nella foto sembrano enormi, ma in realtà non sono così”. Ritocchini a parte, la situazione sentimentale di Eleonora procede a gonfie vele, dopo le voci di una presunta crisi con Oscar; chiacchiere che addirittura sono giunte a supporre un tradimento da parte dell’ex corteggiatrice nei confronti di Branzani. Il tutto è stato affrontato di petto da Eleonora che ha smentito qualsiasi voce a riguardo.