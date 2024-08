Eleonora Rocchini querela Lucarelli: lo sfogo fa acqua ovunque

Eleonora Rocchini chiarisce la questione della raccolta fondi per il suo cane malato, Ares. Negli ultimi giorni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata al centro di una forte polemica che ha coinvolto anche personaggi noti come Selvaggia Lucarelli e Gabriele Parpiglia. La controversia è nata quando Rocchini ha chiesto ai suoi followers 6000 euro per un intervento urgente al suo cagnolino, colpito da un grave tumore.

La richiesta ha sollevato molte critiche, considerando che l’influencer, la quale possiede due aziende e collabora con diversi brand, mostra spesso uno stile di vita lussuoso sui social, con vacanze in località esclusive come Zanzibar e la Thailandia, e accessori di alta moda come borse Chanel. Per questo motivo, molti hanno faticato a credere che la Rocchini non avesse i mezzi per coprire da sola le spese dell’operazione del suo cane. Inoltre, dopo aver raggiunto i 6000 euro in appena 24 ore, l’influencer non ha chiuso subito la raccolta, continuando a ricevere anche più soldi del necessario.

Sull’ex di Oscar Branzani si è scatenata una vera e propria bufera, con tanto di critiche feroci e l’intervento di ex volti di Uomini e Donne. Alla luce di tutto ciò, Eleonora Rocchini ha voluto far chiarezza, spiegando perché ha scelto di chiedere un aiuto ai suoi followers in un momento così delicato. L’influencer non ha ritrattato la sua decisione, ma l’ha difesa, sottolineando di avere il diritto, come chiunque, di chiedere aiuto in una situazione così difficile. Inoltre, si è riferita al suo lavoro e alle difficoltà che esso comporta, minacciando querele contro chi avrebbe diffuso notizie false nei suoi confronti, come Selvaggia Lucarelli e Gabriele Parpiglia:

Ci tenevo a comunicare, anche se pensavo che non ce ne bisogno, ma purtroppo c’è chi è in malafede, vede il marcio dove dovrebbe esserci solo rispetto e silenzio per un momento difficile. Però capisco che l’umanità e la benevolenza sono cose per pochi essere umani. Tutte le notizie diffuse da due noti personaggi nei miei confronti in merito alla vicenda del mio cane Ares sono infondate e denigratorie. Mi trovo quindi costretta a giustificarmi, anche se non avrei dovuto farlo ora al fine di questo orribile incubo che stiamo vivendo. Ma non sapete neanche cosa sia il rispetto, e quindi scrivo due righe, poi in separate sedi ci penseranno i legali.

E ancora:

Chi mi conosce sa quanto io sia legata agli animali e quante volte io abbia fatto beneficenza sostenendo raccolte fondi per aiutare persone che avevano bisogno di racimolare soldi per i propri animali. O quante volte io abbia raccolto denari per canili o pensioni. O ancora quante volte io abbia salvato cani dando loro un futuro di vita migliore. La stessa identica modalità con cui stavolta ho chiesto io un aiuto per far operare Ares alla comunità che mi segue. Sono un’influencer, così mi definite. Anche se io non faccio questo mestiere. Sono una ragazza, una persona e come tale vorrei essere trattata. Una persona umana con lo stesso diritto di poter chiedere aiuto qualora ne avesse bisogno. Ho due aziende, ma questo non significa che io abbia costantemente liquidità infinite sul mio conto corrente. Anzi, proprio perché ho due aziende, ho spesso sacrifici da dover fare per mandare avanti tutto e pagare tutti prima ancora di pensare a me.

Infine, si è scagliata ancora una volta contro Selvaggia Lucarelli:

Chiaramente chi passa le giornate a fare gossip su Instagram, aizzando odio, non lo può sapere. Ma d’altronde sono scelte di vita, io preferisco essere una buona persona. Mai e poi mai penserei di fare bullismo contro una persona, né tantomeno calunniarla o aizzare stormi di gente infelice che augura la morte al prossimo. Perché sì, mi è stata augurata la morte, peccato che a me non facciate male. Mi rattristo solo tanto nel comprendere quanto sia marcio il vostro cuore, tutto qua.

Insomma, uno sfogo che fa acqua da tutte le parti. Le scuse della Rocchini non reggono, soprattutto alla luce delle recenti prove di vacanze lussuose condivise su Instagram. Non spetta sicuramente a noi valutare le sue finanze personali, ma è difficile non restare perplessi vedendo un’influencer chiedere soldi ai suoi follower, che probabilmente non hanno neanche le risorse per partecipare a uno dei suoi numerosi viaggi documentati sui social.

Ad ogni modo, l’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato anche delle condizioni di salute del suo cane, che verrà operato a breve e a cui auguriamo una pronta guarigione.