Eleonora Rocchini chiede soldi per il cane: furia Lucarelli e ex UeD

Eleonora Rocchini nella bufera. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita al centro dell’attenzione a causa di un caso che sta facendo parecchio discutere. Cos’è successo? L’influencer (che vanta collaborazioni con diversi brand e quasi 1 milione di followers) ha aperto una raccolta fondi per pagare l’operazione del suo cane. Difatti, nelle scorse ore, l’ex di Oscar Branzani ha rivelato sul suo profilo Instagram che al suo cagnolino è stato diagnosticato un tumore grave sotto la spina dorsale. Per salvarsi, l’animale a quattro zampe ha bisogno di un intervento, il cui costo è di ben 6000 euro. Per questo, la Rocchini ha deciso di chiedere aiuto ai suoi seguaci, aprendo una raccolta fondi su Gofundme.

Va detto che la richiesta appare decisamente surreale. Al di là della situazione del povero animale, sembra poco credibile che l’ex volto di Uomini e Donne non abbia i mezzi per coprire tale spesa. Tra l’altro, recentemente Eleonora è stata in vacanza in destinazioni esotiche come Thailandia e Zanzibar. Inoltre, è una nota influencer con varie collaborazioni e ha una propria linea di costumi. Di conseguenza, la situazione ha fatto storcere il naso a molti.

A tal proposito, Gabriele Parpiglia ha pubblicato sul suo profilo dei video (successivamente eliminati) in cui la Rocchini si sfogava e implorava i suoi seguaci di poterla aiutare. Il giornalista ha voluto indagare chiedendo informazioni alla diretta interessata, la quale ha risposto con queste parole in degli audio poi cancellati:

Chiaramente quello che succede non lo so. So che il mio cane sta male. Mi hanno chiesto seimila euro per provare a operarlo. Abbiamo 48 ore di tempo. Seimila euro io non ce li ho perché io ho due aziende: ho due aziende, io investo, sono delle aziende piccoline. Io seimila euro non ce li ho. Ho fatto una… come si chiamano quelle donazioni? Ho chiesto se le persone mi potevano aiutare. Fine. Non ho chiesto niente di complicato. Sono cose che semplicemente io faccio perché faccio volontariato per gli animali e spesso facciamo le donazioni per salvare gli animali, quindi non so sinceramente perché ti stanno arrivando… io sto pensando solo al mio cane sinceramente. Sto pensando solo al mio cane che ha pochissime possibilità e a me sinceramente di questa gente di merda non me ne può fregar di meno.

Selvaggia Lucarelli (la quale si è spesso occupata di casi simili) è intervenuta sulla questione, pubblicando delle storie su Instagram e taggando direttamente Eleonora Rocchini. La giornalista ha fatto notare che, dopo aver raccolto 6mila euro in sole 24 ore, l’ex corteggiatrice non aveva chiuso la campagna, continuando a ricevere donazioni. Solo dopo le osservazioni della Lucarelli, Eleonora ha chiuso finalmente la raccolta, spiegando sui suoi social di essere stata impegnata con i veterinari e scagliandosi contro i detrattori.

“Per i leoni da tastiera e le cattiverie, ora devo pensare al mio bambino. Arriverà il tempo per chiarire le idee a voi. Anche se per le anime cattive non c’è cura”, ha scritto l’influencer dopo la pioggia di commenti negativi ricevuti. Alla luce di tutto ciò, anche diversi personaggi noti sono intervenuti per esprimere le loro perplessità riguardo questa vicenda.

Tra i vari commenti, è spuntato quello della sua ex ‘rivale‘ di Uomini e Donne, Karin Bonucci. “Tutta la pochezza che ho visto in te dalla prima volta. Fortuna che il tempo rivela chi siamo. Mi sembra un film e mi dispiace per il povero Ares”, ha scritto. Sempre dal mondo UeD, l’ex tronista Ramona Amodeo ha commentato in questo modo: “Non mi sento di giudicare, forse non è lucida. Ma se non li avessi sul conto (anche se ca**o un minimo per eventuali motivi bisogna avere sempre un gruzzoletto sul conto) mi venderei qualsiasi cosa. Borse o oggetti di valore personale. Ma non chiederei i soldi ai miei followers per il mio cane”.

E ancora Chiara Giordano, veterinaria ed ex moglie di Raoul Bova: “Penso al cane, speriamo lo curino. In ogni caso anche i veterinari accettano pagamenti a rate. Hanno un cuore e aiutano a prescindere”. Sul post di Gabriele Parpiglia, poi, è spuntato anche il mi piace di Antonella Clerici. Dunque, Eleonora Rocchini è finita al centro di un vero e proprio caso mediatico e non resta che attendere per capire come si evolverà questa vicenda.