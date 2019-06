Eleonora Rocchini post fiume: “Vita stravolta in tutti i sensi”

Eleonora Rocchini. Il post fiume dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Vita stravolta in tutti i sensi”

Eleonora Rocchini trabocca di emozione, felicità e orgoglio. Da poco ha tagliato il milione di follower su Instagram e la sua gioia è incontenibile. Non si tratta soltanto di numeri. Si tratta di un qualcosa di molto più profondo, che va a legarsi al modo di vivere di una persona. Perché piaccia o no, oggi Instagram, oltre che a essere un luogo social in cui incontrarsi virtualmente e svagarsi, è anche, per qualcuno, un’opportunità di lavoro, un canale grazie al quale si possono raggiungere target e pubblici ampi. E lavoro, significa pure denaro in più per realizzare i propri sogni, le proprie ambizioni, i propri desideri. La fidanzata di Oscar Branzani, nel suo post fiume, ha ben spiegato tutto questo. Un percorso iniziato tre anni fa, dopo la sua avventura a Uomini e Donne.

“Tutto è nato tre anni…”

“Non saprei neanche cosa scrivervi per raccontare il nostro percorso. Tutto è nato tre anni fa da un’esperienza che mi ha portato non solo a farmi conoscere da voi ma anche a incontrare la persona con cui felicemente vivo da tre anni”. La Rocchini si sta riferendo al programma Uomini e Donne e, naturalmente, alla sua dolce metà, Oscar Branzani. “Mi avete stravolto la vita in tutti i sensi – prosegue – mi avete permesso di fare qualcosa che realmente mi piace fare, mi avete appoggiata, e vi ringrazio. Mi avete criticato, e vi ringrazio un po’ meno. Scherzo, sicuramente mi hanno fatto crescere anche le critiche, quelle costruttive intendo”…

“Tre anni fa lavoravo nella gelateria di famiglia, facevo due lavori per mantenermi, ero super felice nonostante tornavo a casa e nel frigo spesso non ci fosse niente da mangiare”

“Ad oggi siamo a un milione, un milione di persone che ogni giorno si sorbiscono il mio carattere”, continua la Rocchini, “Ci vuole pazienza con me, e sicuramente se ne ho passate tante io, ne avete passate tante anche voi con il seguirmi, sicuramente sono cambiata tanto”. E in effetti guardando indietro, la vita di Eleonora è davvero mutata radicalmente. Tuttavia il passato non lo rinnega. Anzi è motivo d’orgoglio: “Tre anni fa lavoravo nella gelateria di famiglia, facevo due lavori per mantenermi, ed ero super felice nonostante tornavo a casa e nel frigo spesso non ci fosse niente da mangiare… oggi non solo faccio un lavoro che davvero amo, ma fortunatamente mi permettere di vivere anche meglio”