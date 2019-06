Eleonora: “Oscar dotato? Parole di un amico”. Rocchini spiega ai fan

Eleonora Rocchini: “Oscar Branzani dotato? Sono state le parole di un amico”. L’ex corteggiatrice spiega il rapporto che c’è con il fotografo Armando dopo che i fan hanno ipotizzato strani scenari

Che succede? Chi è Armando? Perché Eleonora Rocchini posa per lui anche in maniera accattivante? E Oscar Branzani? Tutte domande che i fan dell’ex corteggiatrice e dell’ex tronista di Uomini e Donne si sono posti in questi giorni, seguendo i loro beniamini in vacanza in Grecia. Diversi follower, però, si sono spinti un po’ troppo al di là del limite consentito, ipotizzando strani scenari amorosi. La Rocchini, vedendo la piega che stava per prendere la situazione, ha spiegato come stanno realmente le cose e quale sia il rapporto con l’amico e fotografo Armando. Spazio anche ai chiarimenti su “Branzani dotato” e sul perché non abbia alcun problema a mostrarsi come mamma l’ha fatta ad Armando.

“Io non ho problemi a farmi vedere in reggiseno e mutande, o anche senza da una persona che ha altri tipi di gusti”

“Sono sempre stata una persona stravagante e molto solare. Detto questo, Armando è una persona che ormai conosco da un anno e mezzo. Oltre a essere il mio fotografo che mi segue un po’ ovunque, è un mio amico” fa sapere Eleonora a proposito del rapporto che la lega ad Armando. “Lo dico – prosegue l’ex corteggiatrice – per farvi capire che se ci avete visto ridere e scherzare con accappatoio o senza, facendo un po’ gli scemi, è perché siamo in un contesto assai amichevole”. La Rocchini tiene a rimarcare un altro fatto, ossia i ‘gusti’ del fotografo: “Armando tra l’altro è gay. Io non ho problemi a farmi vedere in reggiseno e mutande, o anche senza da una persona che ha altri tipi di gusti”. E Oscar?

“Sono uscite delle cose assurde, tipo che Armando è qui per fare cose a tre. Stiamo andando con la fantasia troppo lontano”

Eleonora precisa un’altra cosa che ha fatto mormorare i fan, cioè le parole che Armando ha scritto tra le sue Stories Instagram circa le ‘intimità’ di Branzani: “Alla domanda che avete fatto ad Armando se Oscar fosse dotato, noi in battuta abbiamo detto al nostro amico di scrivere ‘Molto dotato’. Era semplicemente una battuta. Figuriamoci se Oscar si fa vedere senza abiti da Armando. Una cosa è se Armando vede me che mi sto asciugando dopo la doccia, una cosa è se vede Oscar. Naturalmente no”. Ma c’è ancora altro da chiarire e l’ex corteggiatrice mette tutti i puntini sulle i: “Sono uscite delle cose assurde, tipo che Armando è qui per fare cose a tre. Stiamo andando con la fantasia troppo lontano”. Poi la chiosa sull’amicizia: “L’amicizia è non farsi problemi. Mi premeva molto dire questo, perché mi dispiace leggere queste cose”. Infine un pensiero sulle foto ‘bollenti’ scattate nell’ultimo periodo e divulgate sui social: “Abbiamo approfittato di Armando per fare foto particolarmente belle, un po’ diverse rispetto al solito”.