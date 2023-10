Eleonora Pedron si laurea: la scelta sulla tesi è più unica che rara

Su Oggi Eleonora Pedron ha raccontato che si laureerà in Psicologia con una tesi dove parla di se stessa. L’ex Miss Italia ha raccontato che, con difficoltà, ha trovato la forza di prendersi questa laurea. La Pedron ha messo tutto da parte, soprattutto i dolori subiti, per cercare di concentrarsi sullo studio e raggiungere questo obiettivo.

Dopo 21 esami ora però, per Eleonora è arrivato un blocco che corrisponde al momento della stesura della tesi di laurea. “A dicembre mi laureo in Psicologia. Spero. Sto scrivendo la tesi, ma non riesco ad andare oltre l’introduzione. Ho fatto 21 esami quasi in scioltezza e ora sono come inchiodata. Gli alibi non mi mancano: studio fino alle 16, poi arrivano i miei ragazzi e sono tutta per loro“.

La Pedron ha poi spiegato che scrivendo la sua autobiografia, uscita nel 2021, e intitolata L’ho fatto per te, ha ragionato sui tanti momenti dolorosi e di sconforto che ha dovuto affrontare. Proprio questo le ha dato la forza di andare avanti e soprattutto di credere di più in se stessa.

“L’ispirazione per la tesi potevo prenderla da una storia che avevo sotto mano. La mia. A 40 anni ho messo tutto in pausa per studiare e diventare psicologa. La tesi è su di me. Scrivendo la mia autobiografia ho dovuto affrontare dolori che avevo nascosto e stipato in un angolo. Una battaglia devastante ma necessaria. Via via che mi guardavo dentro, dicevo: “Ma come ho fatto ad affrontare tutto questo?”. Non mi sono mai fermata: la tv, la relazione con Max , il cinema, i figli. Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella: ero una bambina, passai da uno stato di armonia totale a un mondo nerissimo, con mia madre e mio padre annichiliti dal dolore. Per questo, Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini ‘feriti’ “

Il titolo della tesi è Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini “feriti”. Lo scopo è dunque quello di partire dal proprio vissuto, per creare una sorte di manuale. Ciò può essere da aiuto a tutti coloro che hanno subito gravi perdite e traumi da bambini e che oggi la vita continua a far soffrire.

Già a maggio, a Chi, l’ex Miss Italia aveva parlato della sua scelta universitaria, spiegando che questo percorso era dedicato a sua madre. La Pedron ha detto di voler insegnare una cosa semplice ai suoi figli: nella vita bisogna sempre avere un piano B, bisogna impegnarsi per quello A, ma avere sempre un’alternativa. Lo scopo deve essere sempre quello di trovare un lieto fine alla propria vita.

L’amore con Fabio Troiano

Oggi Eleonora Pedron è felicemente innamorata dell’attore Fabio Troiano. I due sono usciti allo scoperto nel 2019 e da quel momento sono diventati inseparabili. La storia con Fabio è stata la prima importante avuta dopo la rottura con Max Biaggi, padre dei suoi figli, Ines e Leon.

Dopo quattro anni di relazione, però, i due ancora non convivono. Lui infatti vive a Roma, mentre lei si trova a Monte Carlo con i figli e si autodefiniscono “pendolari per amore”.