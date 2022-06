Fabio Troiano e il regalo indimenticabile della fidanzata Eleonora Pedron

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Fabio Troiano ed Eleonora Pedron. Galeotto un viaggio in treno i due sono diventati ben presto inseparabili. Anche se vivono un rapporto a distanza i due sono più uniti e complici che mai e si sostengono parecchio a vicenda. L’ex Miss Italia abita a Montecarlo, dove si è trasferita per amore dell’ex compagno Max Biaggi dal quale ha avuto i figli Ines e Leon; lui vive in pianta stabile a Roma.

Di recente Fabio Troiano è stato scelto come conduttore del nuovo programma Bell’Italia-In viaggio, in onda ogni domenica pomeriggio su La 7. Un’opportunità importante per il 47enne, che alterna la conduzione alla recitazione. Per questa nuova esperienza televisiva, però, Troiano è costretto a girare il Belpaese in lungo e in largo. Un ruolo piuttosto impegnativo ma Fabio può contare sul sostegno della fidanzata.

Al settimanale Di Più Tv Fabio Troiano ha ammesso che per vedere Eleonora Pedron deve fare davvero i salti mortali. La bionda soubrette però fa di tutto per venire incontro alla sua dolce metà. Ad esempio si è liberata per raggiungerlo in Sardegna alcuni giorni: qui l’interprete torinese stava girando alcune puntate della sua trasmissione.

Fabio Troiano ha inoltre fatto sapere che tutti i viaggi con Eleonora Pedron sono stati indimenticabili ma c’è stato uno che porta maggiormente nel cuore:

“Poco prima che scoppiasse la pandemia siamo stati a New York. Non ero mai stato in quella città. Eleonora sapeva che lo desideravo tanto e così mi ha regalato quel viaggio per il mio compleanno. È stato meraviglioso”

La storia d’amore tra Fabio Troiano e Eleonora Pedron

Dal 2019 Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono una coppia solida e stabile. Dopo un incontro casuale in treno i due sono diventati inseparabili. Un amore cresciuto giorno dopo giorno, in seguito a un colpo di fulmine che ha travolto entrambi. Da anni la conduttrice e l’attore portano avanti una relazione a distanza: lei a Montecarlo con i figli avuti dall’ex compagno Max Biaggi, lui a Roma dove si è trasferito per inseguire il suo sogno nel mondo della recitazione.

Fabio Troiano non è mai diventato padre ma Eleonora Pedron ha spiegato in un’intervista che il fidanzato non cerca una paternità a tutti i costi. È contento del legame che ha instaurato con i figli di Eleonora, che ha avuto modo di conoscere qualche tempo fa. Per il momento non è in programma neppure il matrimonio: entrambi non sono mai convolati a nozze.