Eleonora Pedron racconta il primo incontro con Fabio Troiano a Luca Zaia: “Tre ore in silenzio, scena da film”

Tempo di confessioni per Eleonora Pedron. La 44enne padovana ha fatto tappa al podcast “Il Fienile“, condotto dall’ex governatore del Veneto Luca Zaia, al quale ha fatto alcune curiose rivelazioni sul suo compagno Fabio Troiano. Con l’attore fa coppia fissa da 7 anni. Qualche mese fa era circolata un’indiscrezione di una presunta crisi nella relazione. La voce si è rivelata infondata. L’ex Miss Italia e l’interprete sono complici e affiatati. Al momento, nulla fa presagire una rottura.

Eleonora Pedron, le rivelazioni a Luca Zaia sul compagno Fabio Troiano

Conversando con Luca Zaia, l’ex Miss Italia padovana ha parlato di come ha conosciuto Troiano, affrontando anche il tema del matrimonio. La love story con il 51enne è iniziata nel 2019. Pedron era reduce dalla rottura con Max Biaggi, con il quale ha due figli: Ines, 16 anni, e Leon, 15. La scintilla è scoccata in treno, sulla tratta Roma-Milano, quando ha incontrato per pura casualità l’attore. E l’inizio non è stato dei migliori.

Ci sono state tre ore di silenzio tombale. Il ghiaccio è stato rotto alla stazione Centrale del capoluogo lombardo, per necessità. Pedron non aveva capito dove si trovasse ed è stata costretta a domandare a Troiano informazioni. La modella ha spiegato che in realtà lei quel giorno avrebbe dovuto prendere il treno precedente, mentre Troiano doveva salire su quello successivo.

“Si era seduto in un altro posto – ha raccontato – perché aveva sbagliato a guardare il biglietto. Quindi mi dice sempre: ‘Se la persona che doveva sedersi al mio posto non si fosse presentata, io rimanevo seduto là. Quindi non mi sarei mai messo al mio posto vero, che era a fianco a te’”.

Pedron a questo punto ha confidato che si era resa conto che si trattava di Troiano, avendo visto alcun suoi film. Nonostante questo, rimase in silenzio per tutto il viaggio da Roma a Milano. Tre ore con la bocca cucita a guardare fuori dal finestrino. Una volta giunti nella metropoli lombarda, ruppe il silenzio:

“Arriviamo a Milano e siccome il treno andava a Torino, cioè il capolinea era Torino, mi alzo per scendere e mi giro perché volevo chiedere a qualcuno se la fermata del treno fosse Milano. Mi giro e trovo lui in piedi dietro di me! Quindi, per forza dovevo chiedere a lui, ma non perché volessi chiedere a lui. Perché c’era solo lui! Gli dico: ‘Scusami, ma questa sai se è Milano Centrale?’, perché non ho visto, non ci ho fatto caso, insomma ero distratta. Lui mi dice: ‘Sì, sì, questa è Milano’”.

Anche Fabio doveva scendere a Milano e fu allora che cominciarono a parlare fino a quando arrivarono alla fermata dei taxi. “Quindi abbiamo iniziato a parlare dall’arrivo a Milano fino alla fermata dei taxi. “Poi ci siamo rivisti…”, ha aggiunto Pedron. Il resto della storia è nota a tutti. I due si sono messi insieme e non si sono più lasciati. “Allora è stato un episodio da film”, ha commentato Zaia in merito al loro primo incontro. “Sì”, ha chiosato l’ex Miss Italia.

Il sogno del matrimonio non più vissuto come un “bisogno essenziale”

A “Il Fienile” Pedron ha anche parlato del tema matrimonio. Al momento non è tra i suoi piani. In particolare, ha confessato che quando era piccola vedeva le nozze come un sogno, tanto da mettersi anche il vestito da sposa di sua madre. “Giravo in casa col vestito da sposa di mia madre. Adesso, forse anche per l’età, le cose sono cambiate. Non lo so”, ha ragionato. Oggi il fatidico “sì” non lo vive come “un bisogno essenziale”. “Ma quando c’è l’equilibrio, credo che sia già un gran bel matrimonio”, ha concluso.