Eleonora Pedron, no secco sulla famiglia allargata: “Ecco i rapporti tra Max Biaggi e Fabio Troiano”

Al matrimonio e al terzo figlio non ci pensa più, da poco ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia clinica e della riabilitazione, la relazione con il compagno Fabio Troiano è solida e con l’ex Max Biaggi ha un bel rapporto ma sul concetto di famiglia allargata frena: Eleonora Pedron si è raccontata a ruota libera sulle colonne del Corriere della Sera. La 44enne ed ex Miss Italia, dopo la laurea ottenuta nelle scorse settimane, non si vuole fermare con gli studi. Ora è pronta a frequentare un master sul “Coaching per l’eccellenza”.

Eleonora Pedron sui rapporti tra Max Biaggi e Fabio Troiano: niente famiglia allargata

Pedron è stata a lungo legata a Max Biaggi, con il quale ha avuto due figli: Leon, 15 anni, e Ines, 16 anni. Non si è mai sposata e ha sognato a lungo il terzo figlio. “Dieci anni fa avrei detto entrambe le cose. Adesso che ho intrapreso il percorso della mia realizzazione personale e professionale non penso più a quello che poteva essere e non è stato”, ha dichiarato. Da sette anni fa coppia con l’attore Fabio Troiano. Vivono a distanza, ma comunque si vedono molto: “Noi stiamo insieme spessissimo, anche se lui vive a Torino! Credo che sia molto sano per una coppia che ognuno abbia i suoi spazi”.

Quando le è stato chiesto se con Max Biaggi formi una famiglia allargata, è arrivata la seguente risposta: “No. Ho vissuto la nostra separazione come un fallimento, forzare adesso una grande complicità andrebbe contro la mia volontà e i miei principi. Max e Fabio si conoscono, si rispettano, ma ognuno sta nel suo. La priorità è fare quello che rende sereni i ragazzi, non strafare”. Altra domanda molto privata e altra replica secca: “Se conosco la fidanzata di Max? Non sono aggiornata: lui non me ne parla e io non gli chiedo nulla. So che ora sono tutti insieme in California”.

Pedron e la rinuncia al mondo del cinema: “Non sono abbastanza brava”

L’obiettivo di Pedron dopo la laurea magistrale è ottenere un master sul “Coaching per l’eccellenza”. Il suo sogno è lavorare in futuro con un giovane atleta, con il fine di saperlo consigliare e indirizzare nelle scelte giuste. E il mondo dello spettacolo? Ci ha rinunciato definitivamente? A questo punto della chiacchierata, l’ex Miss Italia ha dato una risposta molto onesta:

“Se per spettacolo intende il cinema, sì, ho rinunciato. Non sono mai stata abbastanza brava, insistere significherebbe mancare di rispetto a chi lo fa per mestiere. Sto però lavorando a un progetto importante per la televisione, che valorizza i miei interessi in ambito psicologico. Sono giorni delicati, tengo le dita incrociate”.

Le parole su Emilio Fede e il sogno di condurre Miss Italia

Pochi mesi fa è deceduto Emilio Fede, il primo a offrire un lavoro in tv a Pedron. La volle come meteorina. La 44enne ha ricordato con affetto il giornalista: “Con me è sempre stato protettivo, mi faceva partecipare alle riunioni di redazione anche se non ero giornalista”.

Per quanto riguarda Miss Italia, è un evento che conosce a menadito. Nel 2002 ha trionfato, nel 2011 è stata chiamata a ricoprire il ruolo di inviata per i social della trasmissione, nel 2019 è stata una giurata del concorso di bellezza. Manca soltanto la conduzione. “Mi piacerebbe moltissimo, Patrizia Mirigliani lo sa. L’anno scorso mi aveva coinvolta come tutor, ma ho subito un intervento d’urgenza e ho dovuto dare forfait”, ha spiegato.