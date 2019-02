Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis si sono lasciati: è stata lei a chiudere

Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis si sono lasciati: la showgirl dice addio alla Iena

Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis si sono lasciati, o meglio, pare sia stata lei a voler chiudere con lui. A riportare lo scoop, oggi, è stato il settimanale Chi. La showgirl e l’inviato de Le Iene stavano insieme da circa un anno ma a minare fortemente il loro rapporto sarebbero stati tutta una serie di alti e bassi che, alla fine, avrebbero spinto lei a mettere un punto a questa storia. Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis, dunque, sono tornati di nuovo single. Visto come sono andate le cose tra di loro negli ultimi mesi, tuttavia, sembrerebbe da non escludere un possibile ritorno di fiamma.

Tra Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis, come anticipato sopra, pare sia finita soprattutto per volere di lei. “L’ex compagna di Max Biaggi (da cui ha avuto due figli Ines Angelica e Leon Alexandre) da deciso di chiudere definitivamente la storia con il suo fidanzato” è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. Sui motivi che avrebbero spinto l’ex Miss Italia a prendere questa decisione, tuttavia, non è stato aggiunto niente. Possiamo dedurre che, visto il rapporto altalenante tra i due, Eleonora sia arrivata a questa conclusione perché in cerca di qualcosa di più stabile?

Nicolò De Devitiis al centro della bufera: l’inviato de Le Iene si scusa

Recentemente al centro della polemica Nicolò De Devitiis c’era finito per un servizio realizzato per Le Iene. I telespettatori, sopratutto quelli più attivi sui social, avrebbero criticato Nicolò per via dei toni usati durante un’intervista rilasciata da Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa. Per farsi perdonare, allora, il ragazzo ha pensato bene di chiedere scusa pubblicamente ai due e a tutte le persone che si sono sentite offese dal suo modo di fare.