Le Iene: Nicolò De Devitiis e Nicolò Zaniolo hanno fatto pace dopo il servizio su Francesca Costa

Pace fatta tra Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene, e Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, che hanno coinvolto la madre dello sportivo Francesca Costa, i tre si sono rivisti per un pranzo insieme. De Devitiis – tra l’altro fidanzato con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron – ha omaggiato la signora con un bellissimo mazzo di rose rosse e gialle (i colori della Roma). Il numero delle rose, ben 22, non è casuale: quello è il numero della maglia di Zaniolo, tra le giovani promesse del calcio italiano. I tre hanno poi condiviso lo stesso scatto sui rispettivi profili Instagram. Per De Devitiis – che ha incontrato mamma e figlio in zona Eur – si tratta delle seconde scuse. Dopo quelle pubbliche, l’inviato ha scelto di farlo privatamente con i diretti interessati.

Le scuse pubbliche di Nicolò De Devitiis de Le Iene

“È una cosa che non mi rappresenta da uomo. Ci sono degli ordini di scuderia che sono imprescindibili, cerco di portare i miei valori e stavolta ho sbagliato. L’ho fatta fuori dal vaso. Ho sbagliato e più che chiedere scusa, ripeto che l’ho fatta fuori dal vaso, ho 28 anni e non 40, sbagliando s’impara e questa roba me la porterò dietro come bagaglio personale. La presunzione non mi contraddistingue, io sono qui per prendermi le mie responsabilità, avrei potuto stare zitto e invece sono qui in una radio romana alla gogna, con tutte le minacce che mi sono arrivate. Sono obiettivo e ho sbagliato”, ha dichiarato Nicolò De Devitiis a Tele Radio Stereo prima dell’incontro con Zaniolo e Francesco Costa, avvenuto a casa del calciatore giallorosso.

Cosa è successo tra Nicolò De Devitiis e Zaniolo a Le Iene

Ma cosa era successo tra Nicolò De Devitiis e Nicolò Zaniolo? L’inviato de Le Iene ha intervistato per il programma Francesca Costa, la madre del centrocampista che tanto successo sta riscuotendo sui social network. De Devitiis ha posto alla donna delle domande ardite, piuttosto bollenti, alla presenza del figlio. Una situazione che ha imbarazzato Zaniolo e che non è piaciuta ai tifosi romanisti.