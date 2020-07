Eleonora Pedron: matrimonio con Fabio Troiano e news lavorative

A un anno dal primo incontro in treno procede a gonfie vele la storia d’amore tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano. Il lockdown ha rafforzato ancora di più il legame tra l’ex Miss Italia 2002 e l’attore. E in futuro non è escluso il matrimonio… Che sarebbe il primo per entrambi visto che nonostante la lunga relazione con Max Biaggi, e la nascita di due figli, la Pedron non è mai convolata a nozze. Un sogno che però la 38enne cova a lungo, fin da bambina, e che potrebbe realizzarsi proprio grazie a Fabio. Un amore nato casualmente ma che si è rivelato subito grande e importante. In una intervista al settimanale Intimità la bionda soubrette ha ammesso che nonostante il forte sentimento c’è tempo per un passo del genere. La liaison con Fabio è piuttosto recente ed è bene dunque aspettare ancora un po’. Anche perché la modella ha avuto diversi legami finiti drasticamente, come quello con Daniele Conte (fratello dell’allenatore Antonio), Tommy Vee (deejay ed ex concorrente Grande Fratello) e Nicolò De Devitiis (inviato de Le Iene).

Le parole di Eleonora Pedron sul matrimonio con Fabio Troiano

“Il matrimonio è il sogno dei sogni fin da piccola, ma forse per questo non mi sono mai sposata. L’ho sognato troppo. E onestamente adesso non ci penso più, se dovesse succedere bene, altrimenti pazienza. Inoltre la nostra è una storia relativamente recente e io ho imparato che per conoscere bene una persona ci vogliono anni, bisogna condividere situazioni, gioie e momenti no. Comunque le nozze ci saranno… se Dio lo vorrà”, ha dichiarato Eleonora Pedron alla rivista Intimità. L’ex Miss Italia ha confidato di essere assai diversa caratterialmente da Fabio Troiano ma che tra di loro c’è un dialogo molto forte. Eleonora e Fabio, a detta della Pedron, parlano di qualsiasi cosa – lavoro compreso – e hanno una grande passione per l’arte. Al contrario della compagna, però, Troiano non è ancora padre nonostante il lungo rapporto con la modella Anny Centis.

Quando torna in televisione l’ex Miss Italia Eleonora Pedron

Come tanti altri artisti del mondo dello spettacolo, pure Eleonora Pedron ha subito dei brutti risvolti professionali a causa dell’emergenza Coronavirus. Il programma che conduceva su La 7 – Belli Dentro Belli Fuori – è stato sospeso per via della pandemia la scorsa primavera. “Si parla di una ripartenza a settembre, me lo auguro perché mi piaceva sia il fatto di aver iniziato una conduzione tutta mia sia di poter apprendere tante cose di medicina e salute”, ha rivelato Eleonora. Nell’attesa la Pedron si godrà le vacanze con Fabio Troiano e i figli Ines, quasi 11 anni, e Leon, 9. Vacanze rigorosamente in Italia dopo quanto accaduto negli ultimi mesi anche se Eleonora vive da tempo a Montecarlo, dove ha seguito l’ex Max Biaggi.