Eleonora Pedron dopo Nicolò De Devitiis: “Sogno le nozze e altri figli”

Eleonora Pedron torna single dopo la fine della storia con la Iena, Nicolò De Devitiis. Ora sogna il matrimonio e altri figli

La bellissima Eleonora Pedron è tornata single dopo la fine della storia d’amore con le Iena, Nicolò De Devitiis. L’ex Miss Italia si racconta a Chi e sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini svela tutti i suoi più grandi desideri. Ora sogna di incontrare l’uomo della sua vita, di sposarsi ed avere altri figli. La Pedron, infatti come tutti ben sappiamo, ha due bambini dall’ex Max Biaggi: Inés Angelica e Leon Alexandre. La modella, protagonista di un viaggio da sola in Terra Santa, ci svela anche la sua grande fede, a Gerusalemme ha rivisto tutto il dolore che ha vissuto nella sua vita, una grande tristezza che davanti al Muro del Pianto si è trasformata in una sorta di abbraccio collettivo, con tutti i pellegrini che quotidianamente si recano nel luogo sacro.

Eleonora Pedron e la sua vita sentimentale

Era il 2002 quando Eleonora Pedron vinceva il titolo di Miss Italia. Da allora ne ha fatta di strana, sia in tv che al cinema. L’amore però è la cosa che più le manca. Dopo la fine della storia con il campione di moto Max Biaggi, la Pedron ci aveva fatto sognare accanto alla Iena, Nicolò De Devitiis, ma anche con lui è finita. Ma come sta ora il suo cuore? “Sto bene“, risponde Eleonora sulle pagine di Chi, “I miei figli sono la mia unica ragione di vita. Non ho un uomo accanto, ma ho loro che sono il mio oro“. Un amore incredibile quello che la lega ai figli nati dall’amore con Biaggi, mentre su De Devitiis non fa menzione. Mentre sull’ex Max dice: “Ora posso dire che c’è un momento di bella serenità dopo il dolore post separazione. Litigare con chi hai costruito? Non ne vale la pena“.

Eleonora Pedron: “La mia vita mi ha dato molte batoste“

Un periodo di passaggio quello di Eleonora Pedron, anche se la vita le ha dato troppe batoste (soprattutto in amore), lei dice di voler vivere con il bello che la vita le ha tolto. E sul desiderio di diventare di nuovo mamma svela: “Mi sono sempre immaginata mamma di quattro o cinque figli. Al momento sono single, quindi manca la materia prima. Ma prima dei figli ho sempre sognato il matrimonio: vorrei essere prima moglie e poi di nuovo madre“.