Eleonora Pedron: “Ho avuto il Covid a novembre. Ancora oggi ho difficoltà”

Si allunga la lista dei personaggi famosi che hanno avuto il Covid-19. L’ultima ad uscire allo scoperto è stata Eleonora Pedron: la 38enne è risultata positiva al virus lo scorso novembre. Contagiati anche i figli Ines, 11 anni, e Leon, 10, nati dal legame ormai naufragato con il pilota Max Biaggi (con il quale Eleonora è rimasta in ottimi rapporti per il bene dei bambini).

L’ex Miss Italia ha rivelato al settimanale Di Più Tv che per fortuna i figli sono stati asintomatici per tutto il tempo. Al contrario lei ha avuto più di qualche sintomo tipico del Coronavirus ma non è mai stata costretta a correre in ospedale. E oggi, a distanza di mesi, ha ancora qualche difficoltà.

Eleonora Pedron ha dichiarato:

“Oggi, nonostante sia guarita, ho difficoltà a sentire gli odori e soprattutto i sapori. Ma non mi lamento: ho troppo rispetto per le persone che hanno sofferto davvero a causa di questo virus, che hanno perso i propri cari”

Al di là di queste piccole difficoltà la conduttrice è tornata alla sua quotidianità. Il prossimo 6 febbraio anche il ritorno in tv, con il programma Belli dentro, Belli fuori, in onda su La 7 ogni sabato mattina alle 11. Eleonora conduce il format per il secondo anno consecutivo ed è affiancata dalla giornalista e divulgatrice scientifica Margherita De Bac.

E Fabio Troiano? Qualche tempo fa si era parlato di un probabile matrimonio tra i due… Come vanno le cose oggi? La relazione tra Eleonora Pedron e l’attore procede a gonfie vele. La Pedron e Fabio sono ormai legati da un anno e mezzo e stanno portando avanti una relazione a distanza. La presentatrice vive infatti a Montecarlo con i figli mentre Troiano è stabile a Roma.

Eleonora Pedron ha spiegato che con Fabio Troiano è davvero felice. Secondo l’ex Miss Italia lei e l’interprete sono molto simili e insieme si divertono molto. I due si confrontano pure sul lavoro e si danno un sacco di consigli a vicenda. La Pedron non ha esitato a definire questa una storia molto importante.

Nonostante il Covid e gli impegni quotidiani, tra amore, famiglia e lavoro, Eleonora Pedron ha trovato anche il tempo di lanciarsi in una nuova avventura: si è iscritta all’Università, facoltà di Psicologia. La Pedron segue le lezioni online e ha già dato il primo esame, che è andato molto bene.