Eleonora Giorgi rompe il silenzio su Clizia Incorvaia incinta: le sue parole

Annuncio a sorpresa per Clizia Incorvaia: è incinta del primo figlio di Paolo Ciavarro. Per lei si tratta della sua seconda gravidanza dopo avere avuto Nina, nata dal matrimonio ormai finito con Francesco Sarcina. Dopo aver protetto a lungo il suo segreto, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto questo annuncio sui social pubblicando una foto di coppia. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ne hanno realizzata una glamour. Hanno puntato sul total white, lasciandosi immortalare seduti sul letto tenendo l’ecografia fra le mani. Il volto di Forum di Barbara Palombelli indossa camicia e pantaloni di lino, mentre lei un mini abito di seta.

Alle pagine del settimanale Gente la coppia, nata durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha confidato di avere concepito il bebè a Lampedusa. L’isola è diventata il loro luogo del cuore. Per la showgirl, la gravidanza non è affatto una passeggiata. All’inizio ha raccontato di essersi sentita male, debole a causa dei classici sintomi della gravidanza. Adesso sta bene, ma sicuramente non mancheranno normali malesseri nelle prossime settimane.

La dolce attesa ha riscosso grandi celebrazioni da parte dei fan, ma non sono mancati attacchi e critiche. Clizia ha voluto dire la sua sulla scelta di diventare madre per la seconda volta a 40 anni passati. Come si apprende dal suo sfogo, chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti. Chi invece è pronto ad ascoltare, non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che é grande d’età.

Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro, ha rotto il silenzio pubblicamente su Clizia incinta. Su Instagram si è lasciata andare a manifestazioni di pura gioia:

“Pare che diventerò nonna! Che bellooooo!!!”

Clizia Incorvaia incinta: la storia d’amore con Paolo Ciavarro dopo GF Vip

Tra febbraio e marzo del 2020 Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono usciti insieme dalla casa del Grande Fratello Vip promettendo a vicenda di vivere un futuro insieme e così di fatto è stato. L’8 febbraio 2022 festeggeranno due anni d’amore, il primo da genitori. Da qualche mese, invece, hanno deciso di andare a convivere mettendo su casa a Roma.