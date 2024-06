Eleonora Giorgi non va a Pomeriggio5: amara rivelazione sul cancro

Sapeva che lottare contro un tumore al pancreas non sarebbe stata una passeggiata, ma non immaginava che sarebbe stata tanto dura. Venerdì 14 giugno Eleonora Giorgi avrebbe dovuto essere presente in studio per l’ultima puntata stagionale di Pomeriggio Cinque, ma purtroppo è stata costretta a dare forfait in quanto le sue condizioni di salute non le hanno permesso si esserci fisicamente. Nel talk di Myrta Merlino ha comunque voluto intervenire telefonicamente, spiegando a che punto è con le cure a cui si sta sottoponendo. È arrivata una confessione amara: a brevissimo dovrà sostenere un nuovo ciclo di chemioterapia

“Riprenderò a fare la chemioterapia. Terminerò a fine giugno a ridosso del matrimonio di Paolo e Clizia”, ha confidato l’attrice 70enne, che ha poi reso noto che per via della mancanza di energie e di forze non ha potuto recarsi in studio, come invece avrebbe voluto. Myrta Merlino, che l’ha ospitata più volte in trasmissione negli ultimi mesi da quando a novembre 2023 ha scoperto di avere il cancro, ha cercato di infonderle coraggio: “Eleonora ti volevo abbracciare ma nonostante tutto sei riuscita ad esserci. Contro tutte le avversità, brava“.

L’attrice romana ha poi continuato ad aggiornare sul suo stato di salute, aggiungendo che in questo periodo è “bombardata da cure molto serie che grazie a Dio esistono”. Quindi la confidenza più amara. La Giorgi ha confessato che si immaginava un percorso post intervento meno faticoso: “Invece di un normale cammino post operatorio di chemio preventive (come mi immaginavo) in realtà è tutto più pesante e per questo non sono riuscita a venire da te. Però almeno la telefonata sì”.

Infine ha tenuto a ringraziare la conduttrice di Pomeriggio Cinque, sostenendo che sia un “modello”. “Delle volte sto bene e riesco anche ad essere carina ma purtroppo ieri è stata una nube – ha concluso l’attrice 70enne -. Sono così le chemio e mi ha abbattuta. Permettimi di abbracciare tutto il pubblico che mi è vicinissimo”.

Eleonora Giorgi e la voglia di lottare contro il cancro con il sorriso sulle labbra

La Giorgi, da quando ha ricevuto la delicata diagnosi, ha iniziato la sua personale battaglia contro il tumore senza mai rinunciare al sorriso. Ha voluto inoltre aumentare il più possibile le sue ospitate televisive per parlare della malattia e per essere fonte di ispirazione per le persone che si trovano ad affrontare una situazione simile alla sua. Inoltre ha dichiarato in più occasioni che non si aspettava di godere della potente ondata di affetto che le hanno riservato tanti fan.

Vicino all’attrice, oltre ai figli e agli affetti a lei più cari, c’è anche l’ex marito Massimo Ciavarro che ha sempre mantenuto con l’ex moglie un bel rapporto umano.