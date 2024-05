Eleonora Giorgi, ancora problemi: impossibilitata a viaggiare

Eleonora Giorgi, reduce dall’operazione, doveva essere ospite a Verissimo. Purtroppo però qualcosa è andato storto. L’attrice ha avuto un altro problema fisico, legato ad un’alimentazione sbagliata e ciò l’ha impossibilitata a raggiungere Silvia Toffanin.

In collegamento da casa, ha spiegato nei minimi dettagli (anche troppo) cosa le è successo. Ora deve cambiare alimentazione e il minimo sbaglio può mettere il suo fisico a dura prova. Purtroppo è successo proprio ciò. Per quanto riguarda l’operazione affrontata, però, è contenta che sia filato tutto liscio e che si sia fidata dei medici.

“Il chirurgo è stato straordinario, non era scontato, c’era un alto tasso di rischio. È andata bene, oggi è il 43esimo giorno dall’operazione, non sento più dolore. Però è cambiato il rapporto con il cibo, devo mangiare cose che non mi disturbano. Sono molto fragile ed ho avuto eventi importanti ed emozionanti che non sono riuscita a vivere al meglio“.

Poi la Giorgi ha confessato che purtroppo non è finita qui. È in arrivo per lei un altro momento non facile. Infatti lunedì 13 maggio inizierà un nuovo percorso di chemio, formato da quattro cicli.

“Lunedì incomincio un nuovo ciclo di chemio per prevenire e quindi farò questi altri quattro cicli. Inizia un’altra fase di questo percorso che a volte è durissimo. Questa cosa è più dolorosa del parto, ma al di là del dolore, ci sono questi disturbi e cali di energia. Se tutto andrà bene tra due mesi finirò la chemio e capirò cosa succederà“.

L’attrice ha rivelato di essere un po’ spaventata per questo nuovo percorso di chemio perché il suo corpo non è più forte come gli inizi, ma ha fiducia nella scienza ed è pronta ad affrontare quest’altro step.

“Dopo l’operazione, adesso sono molto preoccupata per la chemio perché adesso ho delle cellule giovani che si stanno rigenerando e la chemio è un veleno e penso che sarà una lotta dentro di me. Un po’ mi preoccupo ma lo devo fare e credo alla scienza, ma un po’ sono preoccupata, spero di non avere un colpo fortissimo“.

In tutti questi mesi Massimo Ciavarro le è stato molto vicino e ciò l’ha commossa profondamente. Dato il suo carattere un po’ chiuso non si sarebbe mai aspettata tutto questo grande amore.

“Massimo mi ha commosso molto, già era venuto da Lampedusa per le prime visite. Poi per l’operazione ha dato il cambio ai ragazzi, è stato con me in ospedale. Noi abbiamo avuto un grande amore e mi ha fatto piacere, per le cose importanti lui c’è in una maniera tenera“.

I matrimoni dei figli Andrea e Paolo

Quest’anno che è tanto doloroso per la Giorgi, ha però anche delle note dolci. Il 2 maggio il primogenito, Andrea, si è sposato con la fidanzata con cui sta da 6 anni. Per fortuna Eleonora è riuscita ad essere presente e ad accompagnarlo all’altare.

Presto sarà anche il turno di Paolo e Clizia che hanno deciso di anticipare le nozze e di farle in Versilia. In questo posto si sono conosciuti Eleonora e Massimo.