Eleonora Giorgi, l’ultimo incontro con Clizia: “Ti passo il testimone”

Eleonora Giorgi ci ha lasciato qualche giorno fa e il dolore per la sua scomparsa continua ad essere più forte che mai per i suoi familiari che hanno perso una persona così speciale. In questo ultimo anno e mezzo, Eleonora è stata accerchiata dall’amore dei suoi figli e degli amici, ma anche di Clizia Incorvaia che è stata una nuora che le ha dato tanto. Ed è proprio lei che in questi giorni la sta ricordando sui social di continuo con bellissime parole, oggi ad esempio ha commosso tutti riportando ai suoi followers un aneddoto degli ultimi momenti in clinica. “Ci hai reso una famiglia coesa e piena di amore, questo cercherò di portarlo avanti: “Ti passo il testimone” così mi hai detto” ha scritto Clizia. “Non so se sarò all’altezza ma cercherò di dare il massimo” concludendo poi dicendo di aver raccontato la verità anche a Gabriele, che ora sa per certo di avere un angelo che veglia su di lui.

Il dispiacere più grande di Eleonora, infatti, era l’idea di lasciare la sua famiglia, in modo particolare i bambini che non avrebbe visto crescere. Gabriele soprattutto, che essendo molto piccolo, potrebbe fare fatica a ricordare la sua nonna.

“Oggi si celebra la FORZA delle donne e ricordo oggi e ogni giorno la forza che hai trasmesso a me e alla piccola Nina.

Sarai sempre la nostra stella guida, silenziosa ma presente, in ogni passo che faremo.💗”

Lo splendido rapporto tra Eleonora e Clizia

Eleonora e Clizia avevano legato davvero tantissimo in questi anni, contro ogni aspettativa. Quando Paolo Ciavarro ha partecipato al Grande Fratello Vip e ha conosciuto Clizia, sapeva di dover fare i conti con una madre “ingombrante”, così come lo sapeva lei, ma Clizia a piccoli passi è entrata nel cuore di Eleonora diventando così quella figlia femmina che non aveva mai avuto. E dandole anche un nipote che Eleonora amava con tutta se stessa.

Oggi Gabriele sa di avere una nonna che lo guarda da lassù, e sua sorella Nina, che è più grande, farà del suo meglio per ricordargli questa donna meravigliosa che per i primi tre anni della sua vita, lo ha inondato di amore e di sorrisi. E Clizia ha promesso che si impegnerà per tenere unita questa famiglia che, nell’ultimo anno e mezzo, si è ritrovata oltre ogni tipo di rancore.