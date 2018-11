Eleonora Giorgi: “Dopo il Grande Fratello Vip ho deciso di fare il lifting”

Eleonora Giorgi dice sì alla chirurgia estetica: “Dopo il Grande Fratello Vip ho deciso di fare il lifting”

Eleonora Giorgi è convinta: farà il lifting facciale. La decisione di sottoporsi a questo intervento di chirurgia estetica, stando a quando dichiarato dall’attrice stessa a Chi, pare che l’ex di Ciavarro l’abbia presa proprio a seguito della sua esperienza al Gf Vip. “Adesso mi faccio il lifting” si legge nel titolo dell’intervista rilasciata dalla Giorgi al settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Faccio un reset” ha spiegato “Il chirurgo ricollocherà nei punti giusti i muscoli del viso. Lascerò le rughe intorno agli occhi, i miei saranno sempre centenari. Nulla cambia, l’ovale resta rinascimentale, la bocca rimane quella che è e tutto torna un po’ più su”.

Eleonora Giorgi e la scelta di fare il lifting: ecco perché ha deciso di eliminare le sue rughe

I motivi che hanno spinto Eleonora a prendere la decisione di fare il lifting? “Nel cinema per le donne c’è Lolita e c’è la nonna di A spasso con Daisy” ha affermato la Giorgi “Persino la Bergman, dall’alto della sua carriera ha dovuto fronteggiare in età avanzata la crudeltà dei registi e dei produttori […] Aggiungo anche che, nel mondo dello spettacolo, non c’è più una mia coetanea che non abbia fatto un reset”. Le rughe? “Me le tolgo, perché non me ne frega niente. A questi visi belli come i paesaggi non siete abituati e, allora, io torno al ritratto”.

Eleonora Giorgi parla del lavoro del figlio: pagato poco da Maria De Filippi? Paolo Ciavarro fa chiarezza

Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip aveva fatto parlare di sé soprattutto per alcune sue affermazioni riguardanti il lavoro del figlio (che lavora in TV). Pagato poco da Maria De Filippi? Quando sul web si è diffusa questa notizia Paolo Ciavarro ha subito chiarito: “Evidentemente la reclusione dà le traveggole. Sono contento, orgoglioso e soddisfatto del mio lavoro e di quanto percepisco. Ci tenevo a dirlo”.