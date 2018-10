Eleonora Giorgi: “La De Filippi paga poco mio figlio”, Paolo Ciavarro risponde

Eleonora Giorgi rivelazione su Maria De Filippi

Dopo aver mandato in totale delirio il web a causa della sua rivelazione, Eleonora Giorgi è sulla bocca di tutti. Non solo perché è una delle candidate a poter abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip nella prossima puntata ma, anche e soprattutto perché ha rivelato un’assurda indiscrezione su Maria De Filippi. In poche parole, l’attrice ha accusato la moglie di Maurizio Costanzo per via della bassa retribuzione percepita da suo figlio Paolo Ciavarro. Quest’ultimo, ricordiamo che lavora nel day time del programma Amici. In merito a ciò, rivela la Giorgi: “Paolo adesso lavora anche ad Amici, Maria De Filippi l’ha preso per il daytime. Da Novembre riparte e lavorerà ancora per Maria. Solo che loro lo pagano pochissimo e quindi lui per arrotondare lavora anche in produzione fino alla sera”.

Paolo Ciavarro rompe il silenzio ed interviene su Instagram

Per placare la polemica scatenata dalla madre, ecco che interviene direttamente Paolo Ciavarro. Il ragazzo, sul suo profilo Instagram, ha scritto un messaggio chiaro: “Evidentemente la reclusione dà le traveggole. Sono contento, orgoglioso e soddisfatto del mio lavoro e di quanto percepisco. Ci tenevo a dirlo”. Parole che, chiaramente, prendono una netta distanza da quelle pronunciate dalla Giorgi nelle scorse ore. In maniera del tutto evidente, il figlio di Massimo Ciavarro e di Eleonora, sentendosi messo al centro di un ciclone mediatico, ha preferito prendere una posizione immediata e, quindi, rimediare alle dure e, poco carine, parole della cara mamma.

Eleonora Giorgi ritratterà quanto rivelato?

Come già accaduto la scorsa settimana, Eleonora Giorgi, conversando con la marchesa Daniela, aveva espresso un’idea colorita su Zucchero, ritrattandola subito dopo non appena accortasi delle telecamere. Farà lo stesso anche stavolta? Ma, soprattutto, Paolo Ciavarro quale spiegazione darà alla buona Maria De Filippi? Secondo la maggior parte del pubblico, a dover dare delle giustificazioni sarà la stessa Eleonora Giorgi in puntata, visto che è ormai data per eliminata dai vari sondaggi del web. Non ci resta che attendere la nuova avvincente messa in onda per scoprire cosa accadrà alla bionda storica attrice.