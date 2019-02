Eleonora Giorgi ha un nuovo fidanzato? Lo scoop di Ciacci

Eleonora Giorgi ha un nuovo fidanzato? L’indiscrezione di Giovanni Ciacci a Detto Fatto

Giovanni Ciacci ha lanciato uno scoop a Detto Fatto di Bianca Guaccero e che riguarda l’attrice ed ex gieffina Eleonora Giorgi. In uno degli spazi a lui dedicati, Ciacci ha parlato della notizia della settimana, ossia la foto che la stessa Giorgi ha postato su Instagram in cui mostra il risultato del lifting a cui è ricorsa. Una volta difesa la Giorgi per la sua scelta di ricorre alla chirurgia, Ciacci ha anche lanciato una vera e propria indiscrezione. Secondo lui, infatti, Eleonora Giorgi avrebbe scelto di farsi un lifting al viso per via dell’amore. Ciacci ha fatto intendere dunque che il volto di molti film italiani degli anni ’70 e ’80 ha trovato un nuovo fidanzato, addirittura più giovane di lei. Questo il motivo della sua scelta di farsi il lifting. Ovviamente, si tratta di indiscrezioni e come tali dobbiamo prenderli. Non c’è allora nessuna conferma da parte della diretta interessata e neanche da parte del suo presunto uomo. Ma sarà vero? Intanto, la Giorgi dopo la sua apparizione al Grande Fratello Vip 2018 sta continuando a far parlare di sé.

Eleonora Giorgi e il lifting: le polemiche del web

Eleonora Giorgi è ricorsa al lifting. E questa non è una notizia nuova. Ad annunciare la sua nuova faccia, la stessa attrice in un post Instagram. Ovviamente, la foto non ha fatto altro che generare molte polemiche sul web. Gli utenti infatti l’hanno letteralmente massacrata ma lei si dice felice di aver preso quella decisione. Inoltre, al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha raccontato di sentirsi a disagio di fronte allo specchio e di non essere capace di accettare il passare del tempo. E dopo il lifting è tornata a volersi bene, proprio come affermato da lei stessa ancora sul magazine di Signorini.

Eleonora Giorgi: dopo il GF Vip la scelta del lifting

Ancora a Chi, la Giorgi aveva dichiarato la sua volontà di eliminare le rughe sul viso, appena dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Le rughe? “Me le tolgo, perché non me ne frega niente. A questi visi belli come i paesaggi non siete abituati e, allora, io torno al ritratto”.