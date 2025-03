Eleonora Giorgi, dov’è e come sta: tempistiche ineluttabili e stop tv

“Un miracolo”. Sono le ultime parole che Eleonora Giorgi ha pronunciato pubblicamente in un’intervista. Al momento è ricoverata in una clinica di Roma in condizioni critiche. Il tumore al pancreas che l’ha aggredita non le dà tregua. Si tratta di una forma di cancro tra le più terribili che, senza un miracolo, come ha detto la stessa attrice, non dà scampo. D’altra parte l’interprete 71enne e i suoi figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, per volere proprio della medesima madre, non hanno mai parlato della sua malattia usando toni edulcorati o fornendo informazioni condite da retorica ipocrita e fuorviante. Soprattutto Andrea ha lasciato intendere in più occasioni che il genitore non sopravviverà a lungo, a meno che non ci sia il già menzionato “miracolo”. Ma a che tempistiche si sta facendo riferimento?

La situazione, da quanto trapelato sulla stampa e da quanto esternato dai familiari, è gravissima. Per quel che riguarda il tempo da vivere, non si parla di anni, quasi certamente neppure di mesi, bensì di un tempo più ristretto. Finché l’attrice è rimasta in forze ha voluto fare incetta di ospitate tv e di interviste, con il fine di mostrare che si può sorridere ed essere grati alla vita nonostante si stia combattendo contro una patologia ineluttabile. Da giorni, però, Eleonora è sparita. Nell’ultima intervista rilasciata un paio di settimane fa ha spiegato che non riusciva a fare più di dieci passi. Inutile che ci si chieda come sta: male, molto male.

A far comprendere che la situazione è al limite, è appunto anche il fatto che la Giorgi non abbia più organizzato alcun collegamento televisivo, nemmeno a Pomeriggio 5 o a Verissimo. Le trasmissioni condotte rispettivamente da Myrta Merlino e Silvia Toffanin l’hanno accolta in tante occasioni da quando ha scoperto il tumore. L’attrice in video è sempre apparsa felice, dando messaggi positivi, malgrado le sue condizioni. Da giorni anche Toffanin e Merlino, però, non dicono una parola. Giustamente rispettano il riserbo calato sulla 71enne. Chi invece ha fatto una dichiarazione pubblica in tv è stata Barbara Palombelli. Un gesto che ha scatenato polemiche.

La giornalista, pochi giorni fa, a Forum, ha speso delle belle parole per Paolo Ciavarro, ringraziandolo per la sua presenza in puntata nonostante “Eleonora ci sta per salutare”. Queste parole hanno innescato non poche critiche. Molti utenti, esprimendosi via social, hanno ritenuto l’intervento della conduttrice indelicato.