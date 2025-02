Come sta Eleonora Giorgi? Figlio Andrea da Matano: ‘Cosciente’

Sono giorni duri per Eleonora Giorgi e la sua famiglia. L’attrice è ricoverata in una clinica di Roma dove si è sottoposta alla terapia del dolore. Il tumore non si ferma nonostante le cure e la battaglia portata avanti da un anno e mezzo. Oggi, il figlio Andrea non solo è andato a farle visita ma è stato anche ospitato da Alberto Matano a “La vita in diretta”. Nello studio televisivo ha dato gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute della mamma.

Ultimi aggiornamenti su Eleonora Giorgi

Il figlio di Eleonora Giorgi si mostra senza filtri nello studio di “La vita in diretta”, affermando di camminare insieme alla sua famiglia allargata, condividendo gli alti e i bassi della malattia della mamma. Tutto è avvenuto in maniera naturale, nessuno è stato costretto, l’amore ha vinto su tutto ma nonostante questo il tumore non si è fermato ed ha continuato a logorare l’attrice tanto amata dagli italiani.

Andrea crede che nel corso del tempo i figli abbiano voglia di restituire quello che i genitori hanno dato loro nel corso degli anni e lui e il fratello lo stanno facendo in questo momento così difficile della vita.

Alberto Matano non ha potuto fare a meno di emozionarsi a quelle parole per poi chiedere aggiornamenti sulle condizioni di salute di Eleonora Giorgi. Senza esitazioni, l’ospite ha spiegato che l’attrice è ricoverata in una clinica e che per lei non vi è via di uscita. Tuttavia, vi è la possibilità di vivere serenamente gli ultimi istanti, giorni o settimane e lei lo sta facendo.

“Non sappiamo quanto vivrà ancora ma per adesso sta bene – ha affermato – è cosciente, non ha più una capacità fisica, cammina dieci passi la notte perché mia madre è un animale notturno, quindi si aggira nei corridoi di notte”. Ha poi aggiunto di averla trovata in forma e sembra che non abbia ancora perso l’appetito.

Mentre il figlio Andrea spiega come sta la mamma nello studio di Matano, invece, il fratello Paolo festeggia il compleanno del piccolo Gabriele che qualche giorno fa ha compiuto 3 anni.

La festa di compleanno di Gabriele

Contemporaneamente alla messa in onda del programma di Alberto Matano, Clizia Incorvaia ha pubblicato sui social alcuni scatti della festa di compleanno del figlio Gabriele. Oggi pomeriggio, infatti, la famiglia Ciavarro sta festeggiando il nipote di Eleonora Giorgi con amici ed altri bambini, amichetti del piccolo.

Sul web c’è chi non ha perso occasione di commentare la decisione da parte dei due genitori di organizzare la festa nonostante le condizioni di nonna Eleonora non siano delle migliori. Tuttavia, è stata lei stessa in più occasioni a ribadire il fatto di celebrare la vita e ancora una volta la sua famiglia l’ha accontentata.