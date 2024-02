Eleonora Giorgi: altri problemi di salute. Cosa le è successo

Eleonora Giorgi dopo un lungo silenzio è tornata sui social ed ha spiegato i motivi di questa pausa, soprattutto perché, dopo il primo ciclo di chemio, aveva detto che sarebbe tornata a Pomeriggio 5, ma così non è stato.

In molti si sono preoccupati per l’attrice, soprattutto perché da quando ha annunciato di avere un tumore, tanti si stanno mostrando apprensivi nei suoi confronti, in primis i figli e Clizia Incorvaia.

“Ci siamo lasciati che stavo per fare la chemio e passato qualche giorno sarei dovuta tornare da Myrta Merlino in televisione, invece avevo la febbre, la tosse e abbiamo scoperto che ho avuto una bella polmonite da abbassamento immunitario, cioè quasi da chemio. Avevo una debolezza pazzesca e la febbre che non si abbassava mai sotto i 38 e mi faceva un po’ paura“.

L’indebolimento fisico, causato dalla chemio, ha fatto prendere un bello spavento all’attrice che si è trovata a dover curare anche la polmonite. La Giorgi ha rivelato che è stato un periodo molto difficile e che ha dovuto subire anche una piccola operazione.

“Sono guarita e per la polmonite non sono stata ricoverata, ma ho dovuto comunque fare quindici giorni di antibiotici. Poi ho avuto un’infezione da infusione. Insomma, in pochi giorni ho fatto anestesie, contrasti e persino una piccola operazione. Diciamo che sono stati giorni faticosi però io sono ottimista, devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori“.

Eleonora ha rivelato di doversi sottoporre ad altri esami per continuare a monitorare bene la situazione. Ci ha tenuto poi a ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini durante questi giorni molto difficili, anche solo con un messaggio.

Il primo ciclo di chemio

L’attrice qualche mese fa ha rivelato di avere un tumore al pancreas. In un primo momento non aveva intenzione di lottare poiché non aveva paura di morire. Poi ha capito che doveva sforzarsi per i figli e per suo nipote Gabriele, per carcare di vederli sorridere. Così sta parlando pubblicamente della sua malattia, spesso a Pomeriggio 5, proprio per dare forza a tutti coloro che hanno un tumore come lei.

Poco dopo aver fatto il primo ciclo di chemio, è stata intervistata da Radio2 ed ha detto di non aver avuto nessun effetto collaterale e che stava andando bene. Dopodiché si dovrà vedere se il tumore è operabile oppure no. Ma ha sottolineato di non avere nessuna intenzione di nascondersi o chiudersi in casa. Parlarne in pubblico può aiutare in primis se stessa, ma poi anche tutti coloro che la seguono e si trovano nella sua stessa situazione.

In quell’occasione ha anche detto che le piacerebbe avere un ruolo in una fiction proprio rappresentando “la mamma o la zia con il turbante o la parrucca“. Il suo scopo è eliminare il tabù del cancro e far capire che purtroppo spesso è normalità. Ma che al tempo stesso la malattia non deve limitare anzi, bisogna impiegare tutte le forze per continuare a fare la vita di tutti i giorni. Anche per questo ha deciso che continuerà a fare l’opinionista a Pomeriggio 5.