Eleonora Daniele torna in tv: “Così mi organizzerò con mia figlia Carlotta”

Eleonora Daniele è pronta a tornare in tv. Lunedì 7 settembre ripartirà il suo programma di grande successo: Storie Italiane. Dalle 10 fino alle 12: due ore piene di attualità, inchieste giornalistiche, approfondimenti e grandi interviste. E un occhio di riguardo al mondo della maternità: ora che la Daniele è diventata mamma ha più a cuore certi argomenti. La 44enne manca dal piccolo schermo dallo scorso maggio, da quando ha partorito la sua primogenita Carlotta. Per tre mesi Eleonora si è dedicata solo ed esclusivamente alla figlia avuta dal marito Giulio Tassoni ma ora è pronta a destreggiarsi tra poppate e camerini, come qualsiasi madre lavoratrice. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv Eleonora ha spiegato che lascerà a casa la neonata per proteggerla dal Covid-19. Appena finito di lavorare la Daniele correrà nel suo appartamento, che non è tanto lontano dagli studi televisivi.

Eleonora Daniele tra Storie Italiane e la figlia Carlotta

Mentre Eleonora Daniele sarà in diretta con Storie Italiane la figlia Carlotta resterà a casa con una tata di fiducia. “Mi sarebbe piaciuto avere accanto la mia mamma, ma lei vive a Padova. Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia: per cui, appena finito il programma, tornerò a casa per dare la poppata alla mia bambina”, ha dichiarato la presentatrice Rai alla rivista edita da Cairo Editore. “Non mi sentirei tranquilla a lasciarla in camerino visto il periodo che stiamo vivendo. E poi ci sono regole ferree di sicurezza per entrare in Rai , sarebbe un problema portare una bambina così piccola: Carlotta starà benissimo a casa nostra”, ha aggiunto.

Eleonora Daniele prepara il Battesimo della primogenita

Da buona credente, Eleonora Daniele sta già pensando al Battesimo della piccola Carlotta. Al momento non è stata ancora stabilita una data: sarà tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre. Confermata Mara Venier come madrina, una donna che Eleonora ha sempre stimato e che le è stata parecchio vicina nei momenti più difficili. Le due si sono conosciute nei corridoi Rai e sono poi diventate amiche intime. La Daniele ha le idee chiare pure sul futuro della sua famiglia: molto probabilmente Carlotta resterà figlia unica. La conduttrice è conscia dei suoi limiti d’età – ha compiuto da poco 44 anni – e considera già la primogenita un vero e proprio miracolo.

Storie Italiane torna in tv: quali argomenti tratterà

Eleonora Daniele ha anticipato che nella nuova edizione di Storie Italiane ci saranno tante inchieste sul sociale visto che il problema del Coronavirus non è stato ancora superato. Riflettori puntati su chi sta vivendo una situazione di particolare emergenza, come ad esempio i disabili. Occhio di riguardo sul mondo dell’infanzia, dalle violenze agli abusi alla riapertura delle scuole.