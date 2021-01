Eleonora Daniele, spassoso rutto in diretta di un piccolo ospite: la reazione

Spassosa gag, totalmente improvvisa, a Storie Italiane (Rai Uno) in cui, durante la puntata in onda venerdì 8 gennaio 2021, è scappato un rutto in diretta. No, nessun gesto maleducato, ma semplicemente una fisiologica reazione di una piccina da poco nata. Cioè Futura, la terza figlia di Pamela Petrarolo. L’ex starlette di Non è la Rai (all’epoca del programma fu considerata ‘l’anti’ Ambra Angiolini) si è collegata con la trasmissione di Eleonora Daniele per raccontare la maternità vissuta a 44 anni (ha partorito la neonata lo scorso 7 dicembre, in piena seconda ondata Covid). Con lei la piccola che proprio durante il suo intervento si è concessa un ruttino.

“Scusate, ha digerito. Perdonateci!”, ha detto sorridendo Pamela a Storie Italiane dopo che Futura ha digerito. Dalla serie: evviva la diretta. Presente nel programma anche Alda D’Eusanio che ha alimentato il siparietto e qualche risata: “Ci ha fatto un rutto in faccia. È bellissima!”. La sempre attenta e inscalfibile Eleonora Daniele, con una punta di tenero imbarazzo, ha reagito così: “A Futura possiamo perdonare tutto”. Nel frattempo, in sottofondo, una D’Eusanio che, inondata di ‘morbidezza’ nei confronti della piccola, ha continuato a proferire parole melliflue, un po’ in stile Mara Venier: “Che bella che è, amore di zia!”.

Pamela Petrarolo ha avuto tre figlie. Due dall‘ex compagno Gianluca, quindi ecco Futura, il frutto d’amore che ha coronato il suo legame con Giovanni. La gravidanza non era nei piani, ha raccontato l’ex volto di Non è la Rai di recente. Ciò non toglie che abbia riempito di felicità la coppia quando si è saputo con certezza che c’era in arrivo un frutto d’amore.

A Giovanni, che a differenza della compagna non aveva mai affrontato la paternità prima di Futura, la notizia che sarebbe diventato papà l’ha data ovviamente la stessa Petrarolo, durante il primo lockdown, nelle feste pasquali. Successivamente, intervistata da Barbara d’Urso, Pamela ha confidato che sperava in un maschietto, avendo già avuto il piacere di appendere due fiocchi rosa sul portone di casa in passato. Il destino, però, aveva in serbo altro. Così ecco una terza femminuccia, accolta comunque con piena gratitudine e felicità.