Eleonora Daniele senza parole, l’intervista a Elena Santarelli: il fatto

Elena Santarelli si confessa a Storie italiane dopo la malattia del figlio

Elena Santarelli ha raccontato il suo dolore a Storie italiane dinanzi a una Eleonora Daniele visibilmente emozionata per la malattia che ha colpito il figlio. “Ogni attimo di quel calvario ha rappresentato anche la vostra vittoria”, così la conduttrice di Rai Uno ha ricordato uno dei pensieri più profondi che la showgirl ha condiviso nei suoi giorni di sofferenza col pubblico. Giorni di sofferenza che hanno rischiato di minare il suo rapporto con il marito Bernardo: “Il rapporto non si è rovinato per la malattia – ha confessato Elena mettendo a tacere tutte le voci di corridoio che circolano –: è solo che per le prime due settimane abbiamo vissuto il dolore da soli”.

Storie italiane, la domanda del figlio di Elena Santarelli che commuove: lo sfogo

“Io – ha proseguito la showgirl – anziché andarmi a consolare sulla spalla di mio marito mi consolavo da sola. Eravamo entrambi arrabbiati. Non mi sono mai chiesta – ha precisato – perché sia successo a me e a noi, perché la trovo una domanda veramente orrenda. Poi ci siamo uniti in un abbraccio fortissimo e abbiamo continuato a combattere insieme, ma non ci sono mai stati litigi tra me e Bernardo per questa situazione”. Poi è stato mandato in onda il video dell’intervista di Mara Venier ed Elena ha parlato di un momento molto particolare, cioè di quando il figlioletto le ha chiesto se sarebbe morto: “Ti dà l’idea – ha spiegato la Santarelli – di quanto sia vero che i bambini poi si accorgono di tutto. Aveva visto anche tanti ragazzini…”.

Eleonora Daniele sconvolta: la conduttrice furiosa per gli insulti a Elena Santarelli

Ora la Santarelli sta cercando di metabolizzare il dolore seguendo una terapia attraverso cui potrà imparare a convivere con quanto ha dovuto sopportare. I social network in questo non aiutano ma lei non si fa abbattere: tanti gli insulti che riceve, alcuni dei quali pesantissimi, ed è proprio a questo punto dell’intervista che la Daniele non ha saputo trattenersi. “Il tumore doveva colpire anche te”, “Vergognati, il tumore può ritornare”, “Sei solo una depressa del ca…o”, questi sono solo alcuni degli insulti ricevuti dalla donna, insulti che hanno sconvolto la Daniele che ha dato la parola ai presenti in studio. La Santarelli ha subito precisato però: “Non mi sento depressa, e comunque non c’è niente di male. Mi sento solo di essere stanca e devastata da un dolore che ho trattenuto per troppo tempo dentro”. Una bellissima intervista che vi consigliamo di recuperare.