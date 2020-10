Eleonora Daniele, retroscena su Lina Sastri e errori regia: “Oggi va così”

Problemi con la regia per Eleonora Daniele durante l’ultima puntata di Storie Italiane, in onda oggi lunedì 19 ottobre su Rai Uno. La conduttrice, nello spazio riservato allo show Ballando con le Stelle, ha provato a lanciare un paio di clip. Peccato che in entrambi i casi sono si state mandate in onda le clip, senza però corrispondere all’argomento in questione. La prima è stata dedicata a Daniele Scardina (che è stato ospite nella trasmissione, in collegamento, ma quando il filmato è partito, già se ne era andato); la seconda doveva riguardare Lina Sastri, ma anche in questo caso è stato trasmesso un video non pertinente. La padrona di casa ha preso il disguido con filosofia e ironia, commentando con un sorriso: “Andremo su Striscia la Notizia, oggi va così!”. Nominando il tg satirico di Canale 5, ha colto l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo ad Antonio Ricci che attualmente è ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al tampone del coronavirus.

Storie Italiane, la delusione di Lina Sastri: parla Simone Di Pasquale

Durante il talk, si è parlato anche dello spareggio che ha visto protagonisti nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle Simone di Pasquale e Lina Sastri contro Vittoria Schisano e Marco De Angelis. Ad avere la meglio è stata quest’ultima coppia, non senza disappunto da parte della Sastri. A informare della delusione dell’attrice prima ci ha pensato Eleonora Daniele, poi il suo partner di ballo Di Pasquale. “Con Lina ci siamo sentiti al telefono ieri, non è per nulla contenta”, ha dichiarato il danzatore che ha aggiunto che il responso va comunque accettato in quanto fa parte del gioco. “Forse serviva più spensieratezza, speriamo nel ripescaggio”, ha concluso il ballerino.

Eleonora Daniele e il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia

Nei giorni scorsi la conduttrice padovana si è vista recapitare il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. Il noto premio, dato a chi casca in gaffe epiche, è stato dato in quanto la Daniele, di recente, ha insinuato che Chiara Ferragni e Fedez avessero fatto ben poco per dare una mano durante l’emergenza sanitaria. Si era scordata però della raccolta milionaria organizzata dall’influencer e dal cantante. Quando ciò le è stato fatto notare, ha prontamente chiesto scusa ai diretti interessati. Questo non è però bastato per evitare il Tapiro.