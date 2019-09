Eleonora Daniele piange a Storie Italiane: ecco cosa è successo

Eleonora Daniele ricorda Mia Martini a Storie Italiane e non trattiene le lacrime

Eleonora Daniele ha avuto un momento di cedimento a Storie Italiane. Da sempre composta e professionale, la conduttrice padovana non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alla storia di Mia Martini. Una storia che ha toccato profondamente la Daniele, che ha pianto mentre andavano in onda le immagini della cantante al Festival di Sanremo 1989, quando sul palco dell’Ariston ha presentato la splendida canzone Almeno tu nell’universo. Eleonora ha voluto omaggiare la cantante calabrese venerdì 20 settembre, giorno di nascita della sorella di Loredana Bertè (tra l’altro anche lei è nata in questo giorno!). In studio la Daniele ha invitato l’altra parente di Mia, Leda, che è spesso ospite del suo salotto televisivo.

Eleonora Daniele ringrazia Mia Martini a Storie Italiane

Dopo aver parlato brevemente della tragica storia di Mia Martini, Eleonora Daniele ha riproposto il filmato della cantante al Festival di Sanremo 1989, quando ha presentato il brano Almeno tu nell’universo, diventato nel tempo uno dei grandi classici della musica italiana. Al rientro in studio Eleonora non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alle telecamere. “Questa canzone mi emoziona tanto, che regali stupendi ci ha lasciato Mimì”, ha sottolineato la Daniele, che solo una settimana fa è convolata a nozze col fidanzato storico Giulio. La Martini avrebbe compiuto oggi 72 anni.

Eleonora Daniele dimagrita prima del matrimonio

Tornando ad Eleonora Daniele, di recente la presentatrice ha rivelato di aver perso diversi chili prima del matrimonio con Giulio Tassoni. Ben 9, tra preparativi per il grande giorno e il ritorno di Storie Italiane, che quest’anno dura di più. Intanto Eleonora ha già svelato il suo prossimo progetto: quello di avere al più presto un figlio.