Eleonora Daniele papera a Storie Italiane: “Brigitta Broccoli”, risate e ilarità

Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, ha fatto una papera durante la diretta di lunedì 13 maggio, protagonista Brigitta Boccoli

Brigitta Boccoli e il suo pancione sono stati ospiti di Storie Italiane durante la puntata di lunedì 13 maggio. La padrona di casa, Eleonora Daniele, ha fatto una papera, mentre presentava proprio la Boccoli e suo marito, che sono stati intervistati sulla gravidanza e sul loro amore. Un percorso faticoso quello che la showgirl si è trovata ad affrontare, con il marito Stefano Orfei accanto a lei. La Boccoli, erede della grande Moira Orfei, ha concepito il secondo figlio (maschio) con l’aiuto della fecondazione assistita. Brigitta lo ha raccontato sulle pagine della rivista Di Più ma anche ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live: a luglio e a 47 anni, la showgirl darà alla luce il secondo figlio.

Eleonora Daniele: “Brigitta Broccoli”, gaffe e invoca Striscia la Notizia

Dopo esser andata a raccontare il suo percorso per la fecondazione assistita dalla d’Urso, Brigitta Boccoli e Stefano Orfei sono stati ospiti anche della Daniele, a Storie Italiane. La conduttrice, nel presentare i suoi ospiti, ha fatto una piccola gaffe, niente di grave ma ha creato ilarità e risate in studio. “Brigitta Broccoli“, ha lanciato la padrona di casa, accorgendosi subito della papera, poi ha invocato Striscia la Notizia, che di solito riporta nelle sue rubriche, come i Nuovi Mostri, le stramberie e le gaffe della tv italiana. “Non era una vera papera, Striscia, mi sono fermata prima“, ha commentato divertita la Daniele. Nello studio il pubblico è scoppiato a ridere e anche la Boccoli si è lasciata andare ad una risata di cuore.

Eleonora Daniele si sposa: l’in bocca al lupo di Brigitta Boccoli

Eleonora Daniele si sposa: la conduttrice Rai dopo ben 15 anni di fidanzamento, corona il suo sogno d’amore. Ospite da Mara Venier, in una passata puntata di Domenica In, Eleonora ha raccontato alcuni dettagli del matrimonio con Giulio. Arriva anche l’in bocca al lupo di Brigitta Boccoli per le imminenti nozze.