Eleonora Daniele, morta la madre mentre è in diretta tv: la reazione

Grave lutto per Eleonora Daniele: martedì 15 luglio è morta sua madre Iva, a cui era legatissima. La conduttrice Rai ha divulgato la triste notizia della scomparsa tre giorni dopo, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’amato genitore è deceduto mentre lei era impegnata in una diretta tv. Iva si è infatti spenta mentre Daniele stava conducendo la Partita del Cuore, che ha visto sfidarsi sul rettangolo verde la Nazionale Cantanti contro quella dei Politici. Come riferisce Il Corriere della Sera, la notizia della morte di Iva è giunta all’improvviso, mentre la figlia stava presentando l’evento calcistico, inconsapevole di quel che stava succedendo in quel momento nella sua vita personale.

Eleonora Daniele, morta la madre Iva: l’annuncio su Instagram della conduttrice

La giornalista veneta in forza alla Rai, dopo aver appreso che sua madre è deceduta, ha reagito con il silenzio. Per due giorni ha affrontato con dignità e riservatezza il grave lutto, stando con la famiglia. A distanza di oltre 48 ore dalla scomparsa, ha informato pubblicamente della morte di Iva. “I nostri fiori preferiti. La nostra canzone… Perdere una madre significa perdere una parte di sé, ma tu sarai sempre presente a vegliare su di noi”, ha scritto sul suo account Instagram, a corredo di un’immagine raffigurante dei fiori.

I problemi di salute di Iva

Lo scorso gennaio la conduttrice di Storie Italiane aveva parlato della madre, facendo sapere che stava combattendo contro dei problemi di salute e lasciando intendere che la situazione non era facile. In particolare disse che desiderava che il genitore stesse meglio, spiegando che avrebbe voluto dedicargli molto tempo e che gli sarebbe stata il più possibile accanto. La giornalista aveva un legame strettissimo con la mamma. Fervida credente, Daniele ha sempre sottolineato quanto per lei sia importante il valore della famiglia.

I messaggi di sostegno di amici, colleghi e fan

Dopo l’annuncio della scomparsa dell’amata madre, molti colleghi, amici e conoscenti hanno scritto messaggi di sostegno alla conduttrice. Tra questi Salvo Sottile, Eva Grimaldi, Monica Setta, Rosanna Lambertucci, Imma Battaglia e Milena Miconi. Tantissimi anche i followers che le hanno fatto sentire la loro vicinanza emotiva attraverso messaggi di solidarietà.