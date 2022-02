Eleonora Daniele, Lgbt? Scivolone a Storie Italiane: piovono critiche

Non pochi telespettatori di Storie Italiane, contenitore mattutino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, si sono accorti di una pesante gaffe della presentatrice veneta nel corso della puntata di oggi, lunedì 21 febbraio 2022. Ecco di cosa si è trattato e perché la conduttrice 45enne è stata demolita sui social.

La puntata di oggi di Storie Italiane si è aperta con l’approfondimento di una triste vicenda di cronaca. Il programma ha ospitato infatti Enrico Morabito, professore 42enne supplente di una scuola media di Casavatore, in provincia di Napoli. Quest’ultimo, qualche giorno fa, ha subito una violenta aggressione sotto casa da parte di cinque uomini. Il motivo di questa spedizione punitiva? I rimproveri di Morabito ad una classe indisciplinata dove ha svolto supplenza.

Eleonora Daniele, che è spesso crollata durante varie puntate del programma, ha intervistato la vittima della violenza. Quest’ultimo ha spiegato in cosa consiste il modus operandi da lui adottato ogni volta che si interfaccia con una nuova classe. In particolare Morabito ha raccontato quello che è successo stavolta, parlando del caso di un’alunna che avrebbe detto di supportare la “LGBT”. A questo punto la conduttrice veneta è sbiancata in volto senza proferire parola. Dopo secondi di silenzio imbarazzante la Daniele, visibilmente confusa, ha esordito così: “Cioè per la droga?”. Mentre l’intervistato, incredulo, stava cercando di spiegarsi la 45enne si è guardata intorno in studio e ha detto: “No, non l’ho capita…”. Murabito ha così pensato fosse il caso di illustrare il significato della parola LGBT alla presentatrice, che lo ha poi interrotto cercando di dimostrare di aver capito di cosa si tratti: “La comunità, certo…”.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: si è trattato di un lapsus? Forse la Daniele ha confuso la parola “LGBT” con “LSD”? O forse, ancora, in quel momento la conduttrice non ha udito bene cosa ha detto il suo ospite? O magari, e ciò sarebbe alquanto strano, la padrona di casa di Storie Italiane non conosce il significato del termine? Quest’ultima opzione è quella tirata in ballo da alcuni telespettatori, che su Twitter hanno gridato praticamente allo scandalo. Tra i tweet al veleno è possibile leggere “Eleonora Daniele non sai cosa è LGBT e fai finta di non aver capito”, oppure “Ma Eleonora Daniele che pensa che LGBT sia la droga e non la comunità omosessuale? Vogliamo toglierlo questo programma e mettere qualcosa di serio o no?”.

#storieitaliane Eleonora Daniele non sai cosa è LGBT e fai finta di non aver capito. Ma perché non lasci parlare il professore ed interrompi sempre chi parla. Fai solo spettacolo. Accetta la critica è lascia parlare di più. Anche gli ospiti. Poi vedi tu. — Nippur di Lagash (@pagros58) February 21, 2022

Ma Eleonora Daniele che pensa che LGBT sia la droga e non la comunità omosessuale? Vogliamo toglierlo @RaiUno questo programma e mettere qualcosa di serio o no? #rai1 #storieitaliane — Luigituccia.98 (@Gigit98) February 21, 2022

Sono in molti a criticare anche lo stile di conduzione della Daniele, accusata da più parti di non far parlare i propri ospiti, interrompendoli ogni due per tre, e di trattare con troppa leggerezza temi importanti.

Vorrei capire come mai @RaiUno mandi ancora in onda un programma come quello di Eleonora Daniele, dove si muovono solo accuse, si stravolgono le notizie e il perbenismo regna sovrano. Un po' di buona informazione ogni tanto no?#rai1 #storieitaliane # — Luigituccia.98 (@Gigit98) February 21, 2022